Нутриціолог назвала продукти, які є натуральними пребіотиками: список
Вчені вважають, що 70% нашого імунітету формується в кишківнику. Відповідно, щоб весь організм був здоровим, потрібно дбати про кишкову мікробіоту та підтримувати її у нормі.
А це найкраще робити за допомогою їжі, а не фармпрепаратів. Оскільки саме у продуктах є необхідні пребіотики, які регулюють мікрофлору.
Про те, які продукти багаті на пребіотики, розповіла нутриціолог Анастасія Голобородько в Telegram.
Які продукти є природними пребіотиками
"Пребіотики - це те, що фактично годує нашу мікробіоту. Це речовини немікробного походження (читаємо "з їжі"), які регулюють мікрофлору кишківника. У деяких сучасних методах терапії навіть почали застосовувати методи використання тільки пребіотиків (замість антибіотиків чи комплексу пробіотиків). Вони стимулюють зростання та посилюють метаболічну активність нормальної флори. Дають сили добрим бактеріям", - пояснює експерт.
Голобородько радить вводити у щоденний раціон 3-5 продуктів зі списку та харчуватися різноманітно.
Які продукти варто їсти регулярно:
- насіння льону, усі каші та овочі (глутамінова кислота)
- темна листова зелень, паростки
- розчинна клітковина (пектини цитрусових, яблук, псилліум - насіння подорожника, гуарова камедь, хітозан з грибів)
- топінамбур, батат, картопля в шкірці запечені (інулін)
- порей, цибуля та часник (інулін)
- спаржа, гриби
- ячмінь та ячмінний чай, цикорій та з цикорію "кава" (інулін, олігофруктоза)
- какао-боби й бобові темного кольору
- кунжут, гарбузове насіння, горіхи
- водорості, агар як загусник (альгінати)
- цілісні каші (кіноа, амарант, теф, гречка) та будь-які некрохмалисті овочі (целюлоза, геміцелюлоза, лігнін, висівки)
- гриби (ерінги, шиїтаке, гливи)
- непастеризоване молоко у ферментації - цілісний сир, натуральні квашені йогурти і сири (лактулоза, олігосахариди, галактоолігосахариди), тут ще й пробіотик
- зелені банани (дуже зелені - інулін, резистентний крохмаль)
- замінники цукру (стевія, еритрит) - теж пребіотик, тому готувати на стевії можна.
- холодна картопля, буряк, борошно зелених бананів - резистентні крохмалі
- валін, аргінін, глутамінова кислота та омега 3 - теж пребіотик, тому риба та морепродукти частіше за м'ясо та птицю - це гарний крок.
Раніше ми розповідали про те, які продукти відновлюють здоров'я печінки.
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