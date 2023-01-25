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Нутрициолог назвала продукты, которые являются натуральными пребиотиками: список

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Среда 25 января 2023 13:47
Нутрициолог назвала продукты, которые являются натуральными пребиотиками: список Какие продукты являются природными пребиотиками (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Ученые полагают, что 70% нашего иммунитета формируется в кишечнике. Соответственно, чтобы весь организм был здоров, нужно заботиться о кишечной микробиоте и поддерживать ее в норме.

А это лучше делать с помощью пищи, а не препаратов. Поскольку именно в продуктах есть необходимые пребиотики, регулирующие микрофлору.

О том, какие продукты богаты пребиотиками, рассказала нутрициолог Анастасия Голобородько в Telegram.

Какие продукты являются природными пребиотиками

"Пребиотики - это то, что фактически кормит нашу микробиоту. Это вещества немикробного происхождения (читаем "из пищи"), которые регулируют микрофлору кишечника. В некоторых современных методах терапии даже начали применять методы использования только пребиотиков (вместо антибиотиков или комплекса пробиотиков). Они стимулируют рост и усиливают метаболическую активность нормальной флоры. Дают силы хорошим бактериям", - объясняет эксперт.

Голобородько советует вводить в ежедневный рацион 3-5 продуктов из списка и питаться разнообразно.

Какие продукты следует есть регулярно:

  • семена льна, все каши и овощи (глутаминовая кислота)
  • темная листовая зелень, ростки
  • растворимая клетчатка (пектины цитрусовых, яблок, псилиум - семена подорожника, гуаровая камедь, хитозан из грибов)
  • топинамбур, батат, картофель в кожуре запеченные (инулин)
  • порей, лук и чеснок (инулин)
  • спаржа, грибы
  • ячмень и ячменный чай, цикорий и цикорий "кофе" (инулин, олигофруктоза)
  • какао-бобы и бобовые темного цвета
  • кунжут, тыквенные семена, орехи
  • водоросли, агар как загуститель (альгинаты)
  • цельные каши (киноа, амарант, теф, гречка) и любые некрахмалистые овощи (целлюлоза, гемицеллюлоза, лигнин, отруби)
  • грибы (эринги, шиитаке, вешенки)
  • непастеризованное молоко в ферментации - цельный сыр, натуральные квашеные йогурты и сыры (лактулоза, олигосахариды, галактоолигосахариды), здесь еще и пробиотик
  • зеленые бананы (очень зеленые - инулин, резистентный крахмал)
  • заменители сахара (стевия, эритрит) - тоже пребиотик, поэтому готовить на стевии можно
  • холодный картофель, свекла, мука зеленых бананов - резистентные крахмалы
  • валин, аргинин, глутаминовая кислота и омега 3 - тоже пребиотик, поэтому рыба и морепродукты чаще мяса и птицы - это хороший шаг.

Раньше мы рассказывали о том, какие продукты восстанавливают здоровье печени.

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