Нутрициолог назвала продукты, которые являются натуральными пребиотиками: список
Ученые полагают, что 70% нашего иммунитета формируется в кишечнике. Соответственно, чтобы весь организм был здоров, нужно заботиться о кишечной микробиоте и поддерживать ее в норме.
А это лучше делать с помощью пищи, а не препаратов. Поскольку именно в продуктах есть необходимые пребиотики, регулирующие микрофлору.
О том, какие продукты богаты пребиотиками, рассказала нутрициолог Анастасия Голобородько в Telegram.
Какие продукты являются природными пребиотиками
"Пребиотики - это то, что фактически кормит нашу микробиоту. Это вещества немикробного происхождения (читаем "из пищи"), которые регулируют микрофлору кишечника. В некоторых современных методах терапии даже начали применять методы использования только пребиотиков (вместо антибиотиков или комплекса пробиотиков). Они стимулируют рост и усиливают метаболическую активность нормальной флоры. Дают силы хорошим бактериям", - объясняет эксперт.
Голобородько советует вводить в ежедневный рацион 3-5 продуктов из списка и питаться разнообразно.
Какие продукты следует есть регулярно:
- семена льна, все каши и овощи (глутаминовая кислота)
- темная листовая зелень, ростки
- растворимая клетчатка (пектины цитрусовых, яблок, псилиум - семена подорожника, гуаровая камедь, хитозан из грибов)
- топинамбур, батат, картофель в кожуре запеченные (инулин)
- порей, лук и чеснок (инулин)
- спаржа, грибы
- ячмень и ячменный чай, цикорий и цикорий "кофе" (инулин, олигофруктоза)
- какао-бобы и бобовые темного цвета
- кунжут, тыквенные семена, орехи
- водоросли, агар как загуститель (альгинаты)
- цельные каши (киноа, амарант, теф, гречка) и любые некрахмалистые овощи (целлюлоза, гемицеллюлоза, лигнин, отруби)
- грибы (эринги, шиитаке, вешенки)
- непастеризованное молоко в ферментации - цельный сыр, натуральные квашеные йогурты и сыры (лактулоза, олигосахариды, галактоолигосахариды), здесь еще и пробиотик
- зеленые бананы (очень зеленые - инулин, резистентный крахмал)
- заменители сахара (стевия, эритрит) - тоже пребиотик, поэтому готовить на стевии можно
- холодный картофель, свекла, мука зеленых бананов - резистентные крахмалы
- валин, аргинин, глутаминовая кислота и омега 3 - тоже пребиотик, поэтому рыба и морепродукты чаще мяса и птицы - это хороший шаг.
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