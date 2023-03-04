Нутриціолог назвала продукти, які діти їдять найгірше: ось що потрібно зробити

Деякі корисні продукти, такі як риба, овочі та м'ясо, дуже не подобаються дітям. У такій ситуації варто докласти багато зусиль, щоб знову зацікавити дитину у їжі.

Чому дітям не подобаються деякі продукти

Нутриціолог каже, що риба, м'ясо та овочі не подобаються дітям, тому що вони вводились у раціон занадто пізно.

Зокрема, вже до того моменту дитина змогла розпробувати фрукти, які мають більш приємний смак. Або взагалі втратила інтерес до овочів, якщо давати дитині їх постійно.

Також дітям не подобаються овочів та м'ясо, тому що їх готують кожного разу по-різному, в різній формі та подачі. А картопля фрі, наприклад, кожного разу однакова, тому її малюки люблять більше.

Що робити

Найпростіший метод - зробити харчовий ланцюжок між вже знайомими продуктами та новими. Зокрема, нові продукти потрібно подавати у старій формі, до якої дитина вже звикла.

"Наприклад, дитина любить картоплю фрі, але інші овочі їсти не хоче. Що ми робимо - беремо овоч який більш схожий по кольору на картоплю (морква, батат) та готуємо його у вигляді фрі", - йдеться у повідомленні.

Загалом потрібно потрішки вводити нові продукти в тому вигляді, формі та подачі до якої дитина більш звикла.

Додамо, що причиною перебірливості можуть бути психологічні особливості малюка. Діти з підвищеною сенсорною чутливістю більш вибагливі в їжі. Вони можуть відчувати відразу не тільки до певного смаку, але й до структури продуктів, наприклад, можуть не любити хрустку їжу.