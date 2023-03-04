Як правильно хвалити дитину, щоб не виховати її самозакоханою

Не секрет, що для кожного тата та для кожної мами їхня дитина завжди буде найкращою. Виражати свою любов та гордість важливо для формування самооцінки дитини. Проте важливо робити це правильно, щоб у дорослому віці малеча могла об'єктивно себе оцінювати.

Не використовуйте загальні фрази

З певного віку в дітей виникають різноманітні запитання, на які вони хочуть знати відповідь. Така допитливість допомагає дітям формувати уявлення про світ і складати причинно-наслідкові зв'язки.

Аналогічно це працює і з похвалою. Дитина повинна розуміти, за що її хвалять. Тому експерти не рекомендують використовувати загальні слова на кшталт "молодець".

Не маніпулюйте через похвалу

Впродовж усього дитинства та юності формується дитяча психіка та самооцінка. На перших етапах багато чого залежить від батьків, адже вони для дитини стають сенсом цілого життя.

Іноді батьки можуть використовувати похвалу, щоб потім щось попросити. Це дуже помилкова стратегія. Рано чи пізно дитина відчує взаємозв'язок, а в дорослому віці в неї може виникнути недовіра та негативне ставлення до компліментів.

Не хваліть за все поспіль

Здорова самооцінка - запорука успіху майже у всіх сферах життя. Таким чином людина може адекватно оцінювати свої вчинки та дії інших людей, обирати партнерів по життю та робити правильні для себе вибори.

На формування самооцінки впливає та похвала, яку дитина чула від батьків. Якщо позитивні відгуки звучали абсолютно на все, що робить малеча, вона перенесе це на дорослий світ, який не працює за таким принципом.

Отже, висловлюйте захоплення дитиною щиро та тоді, коли справді є за що. Не забувайте також про обережну конструктивну критику, але в тому віці, коли дитина достатньо свідома для її сприйняття.

Декілька фраз для вираження похвали