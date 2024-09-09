Нутриціолог з Гарварду назвала продукт №1, який ніколи не треба купувати в магазині

Ультраоброблені харчові продукти - це продукти промислового виробництва, отримані з широко вирощуваних і генетично модифікованих культур, таких як кукурудза, соя та цукор. Вони, як правило, дешеві у виробництві та дуже смачні.

Який з цих продуктів дуже шкідливий, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на CNBC.

Що треба знати про ультраоброблені продукти

Ума Найду - сертифікований нутриціолог з Гарварду, також вона вчена та автор книг з правильного харчування. Вона розповіла, що на жаль, на різних етапах виробництва ці продукти часто позбавляються природних вітамінів, мінералів і клітковини.

Вони мають тривалий термін зберігання, який зазвичай досягається за рахунок додавання консервантів, хімічних речовин, штучних ароматизаторів, підсолоджувачів і барвників, і часто містять неприродно високий вміст омега-6 жирних кислот і низький вміст омега-3 жирних кислот.

Ця комбінація штучних інгредієнтів, цукру, високого співвідношення омега-6 до омега-3 і низького вмісту поживних речовин робить ультраоброблені продукти запальними та шкідливими для мікробіому.

Якщо ви постійно вживаєте в їжу ультраоброблені продукти протягом тривалого часу, це може сприяти низці ускладнень фізичного та психічного здоров’я, від діабету та ожиріння до депресії та тривоги.

Деякі з найпопулярніших і широко споживаних ультраоброблених продуктів - це сухі сніданки; закуски, такі як чіпси, печиво та крекери; заправки для салатів; багато приправ; підсолоджені напої; і заморожені обіди.

Наприклад, у США вони стали основними продуктами харчування за останні кілька десятиліть. Гірше того, їх часто рекламують як здорову їжу, хоча їхнє споживання як і раніше пов’язане з хронічним запаленням і погіршенням здоров’я.

Ультраоброблена їжа №1, якої слід уникати

Мова йде про сухі сніданки. Зазвичай вони продаються в магазинах у яскравих упаковках, які дуже приваблюють дітей.

Ці швидкі сніданки, як правило, складаються здебільшого з простих вуглеводів із додаванням великої кількості цукру.

Споживання цього продукту на початку дня може призвести до стрибків рівня цукру в крові, через які ви залишитеся голодними. Також вас буде тягнути перекусити солодким між прийомами їжі.

Багатий вуглеводами сніданок також може призвести до втрати енергії, туману мозку та дратівливості пізніше вдень.

Що обрати на сніданок?

Ідеальний сніданок багатий на поживні речовини та містить баланс вуглеводів, жирів і білків. Оскільки цього важко досягти за допомогою ультраоброблених продуктів, нутриціолог радить поєднувати цілі рослинні продукти з вашим улюбленим чистим білком і здоровим жиром.

Збалансований сніданок із цими компонентами зарядить ваше тіло та розум енергією протягом ранку та підтримає вибір здорової їжі пізніше протягом дня.

Ви може обрати на сніданок домашній пудинг з насіння чіа з жменею чорниці та волоських горіхів або яєчний скрембл із кількома овочами, як-от шпинат або помідори та авокадо.