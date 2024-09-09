Нутрициолог из Гарварда назвала продукт №1, который никогда не нужно покупать в магазине

Ультраобработанные пищевые продукты - это продукты промышленного производства, полученные из широко выращиваемых и генетически модифицированных культур, таких как кукуруза, соя и сахар. Они, как правило, дешевы в производстве и вкусные.

Какой из этих продуктов очень вреден, говорит РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на CNBC.

Что нужно знать об ультраобработанных продуктах

Ума Найду - сертифицированный нутрициолог из Гарварда, также она ученая и автор книг по правильному питанию. Она рассказала, что к сожалению, на разных этапах производства эти продукты часто лишаются природных витаминов, минералов и клетчатки.

Они имеют длительный срок хранения, обычно достигаемый за счет добавления консервантов, химических веществ, искусственных ароматизаторов, подсластителей и красителей, и часто содержат неестественно высокое содержание омега-6 жирных кислот и низкое содержание омега-3 жирных кислот.

Эта комбинация искусственных ингредиентов, сахара, высокого соотношения омега-6 к омега-3 и низкого содержания питательных веществ делает ультраобработанные продукты воспалительными и вредными для микробиома.

Если вы постоянно употребляете в пищу ультраобработанные продукты в течение длительного времени, это может способствовать ряду осложнений физического и психического здоровья от диабета и ожирения до депрессии и тревоги.

Некоторые из самых популярных и широко потребляемых ультраобработанных продуктов - это сухие завтраки; закуски, такие как чипсы, печенье и крекеры; заправки для салатов; много приправ; подслащенные напитки; и замороженные обеды.

К примеру, в США они стали основными продуктами питания за последние несколько десятилетий. Хуже того, их часто рекламируют как здоровую пищу, хотя их потребление по-прежнему связано с хроническим воспалением и ухудшением здоровья.

Ультраобработанная пища №1, которой следует избегать

Речь идет о сухих завтраках. Обычно они продаются в магазинах в ярких упаковках, очень привлекающих детей.

Эти быстрые завтраки, как правило, состоят в основном из простых углеводов с добавлением большого количества сахара.

Потребление этого продукта в начале дня может привести к скачкам уровня сахара в крови, из-за которых вы останетесь голодными. Также вас будет тянуть перекусить сладким между приемами пищи.

Обильный углеводами завтрак также может привести к потере энергии, туману мозга и раздражительности позже днем.

Что выбрать на завтрак?

Идеальный завтрак богат питательными веществами и содержит баланс углеводов, жиров и белков. Поскольку этого трудно достичь с помощью ультраобработанных продуктов, нутрициолог советует сочетать целые растительные продукты с любимым чистым белком и здоровым жиром.

Сбалансированный завтрак с этими компонентами зарядит ваше тело и разум энергией в течение утра и поддержит выбор здоровой пищи в течение дня.

Вы можете выбрать на завтрак домашний пудинг из семян чиа с горстью черники и грецких орехов или яичный скрембл с несколькими овощами, например шпинат или помидоры и авокадо.