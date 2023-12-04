Все з "нуля"? Ось що потрібно зробити, якщо дитина пропустила щеплення

Що робити батькам, якщо графік щеплень порушений

Перше, що важливо знати - надолужити щеплення потрібно якомога швидше. Сімейний лікар чи педіатр допоможе скласти графік та розписати інтервали між щепленнями.

Батькам не варто переживати, адже починати з "нуля" щеплення не потрібно. Ви продовжуватимете щеплення, які необхідно зробити враховуючи вік дитини та стан здоров’я.

Також можна запитати у лікаря, які щеплення можна зробити разом. Це абсолютно безпечно для дитини і вбереже її від додаткових уколів.

До того ж не забудьте запитати лікаря про щеплення, які не входять до обов’язкових, але допоможуть захистити та підсилити імунітет. Наприклад, від вітряної віспи, менінгококової, пневмококової інфекції тощо.

Чому варто вакцинувати дитину

Так можна захистити дитину від ускладнень небезпечних захворювань, госпіталізації та смерті. Щеплення заощаджує час та бюджет родини, дозволяючи скоротити кількість робочих та навчальних днів, втрачених через хворобу.

Вакцинація захищає не тільки вашу дитину, а й тих дітей та дорослих з її оточення, які через реальні медичні протипокази чи малий вік не можуть бути вакциновані.

Згідно з результатами наукових досліджень у вакцинованих дітей рідше розвиваються хронічні алергічні захворювання, а вакцинація немовлят від ротавірусу знижує шанси на розвиток в них цукрового діабету 1 типу.

Це також дозволяє віддати дитину в садочок чи школу у випадку переїзду за кордон до країн, де щеплення є обов’язковою умовою для відвідування дитячих навчально-виховних закладів.

Які щеплення варто зробити дитині, окрім календарних

Ротавірусна інфекція

Немовлят важливо щепити від цієї інфекції, яка є особливо небезпечною для них. Важливо отримати першу дозу вакцини до досягнення дитиною віку 15 тижнів.

Пневмококова інфекція

Вакцинація від інфекції входить до національних календарів багатьох країн світу через важливість захисту від цієї інфекції для дітей. Пневмокок викликає великий відсоток бактеріальних ускладнень, яких так бояться батьки: отитів, пневмоній, менінгітів.

Грип

Діти до 5 років та діти з груп медичного ризику мають ризик важкого перебігу цього захворювання. Проте навіть у випадку легкого перебігу родина втрачає час та кошти, перебуваючи вдома через хворобу.

Крім того, хвора дитина може заразити вразливих членів родини – наприклад, дідусів та бабусь чи вагітну маму. Тож в будь-якому випадку варто щорічно вакцинувати дітей від грипу.

COVID-19

Попри те, що більшість дітей переносить цю хворобу досить легко, вона в окремих випадках може призводити в них до серйозних ускладнень.

Наразі в Україні проводиться вакцинація дітей віком 12+: отримати щеплення можна безоплатно в будь-якому пункті щеплень від COVID-19 чи в поліклініці, де обслуговується дитина.

Вітряна віспа ("вітрянка")

Попри популярний міф ця інфекція не є "легкою дитячою хворобою" і може призводити до тяжких ускладнень, таких як вітрянковий енцефаліт.

В майбутньому особи, що перехворіли на вітряну віспу, мають високі шанси захворіти на оперізувальний герпес. Тож якщо дитина не хворіла на вітрянку, її варто вакцинувати від цієї інфекції.

Гепатит A

Це захворювання печінки вірусного походження може мати як легкий, так і важкий перебіг, тож за наявності вакцини та фінансової можливості ви можете захистити дитину від цієї інфекції. Проводити щеплення можна з 12 місяців життя.