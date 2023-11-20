Пити чи не варто: українцям розповіли, чи можна до і після вакцинації вживати алкоголь

Багатьох цікавить, чи можна вживати алкоголь після вакцинації. Це можна робити в помірних кількостях. Однак, важливо знати про деякий нюанс, який впливає на ефективність щеплення.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook МОЗ України.

Як алкоголь впливає на вакцинацію

Медики кажуть, що після вакцинації можна вживати алкоголь, але в помірній кількості. Келих вина чи кухоль пива після щеплення ніяк не вплинуть на дію вакцини.

Однак, важливо, що вживання напередодні або у день вакцинації може знизити її ефективність.

Річ у тім, що зловживання алкоголем пригнічує імунітет та знижує опірність організму до інфекцій. Причому це стосується як регулярного вживання, так і вживання час від часу, але у значних кількостях. В обох випадках алкоголь негативно впливає як на імунну відповідь на вакцину, так на стан здоров’я загалом.

Також зловживання алкоголем може посилити реакції на вакцини проти COVID-19. При цьому, помірне вживання такого ефекту не має.

Пам’ятайте, що кількість та частота вживання алкоголю без серйозної шкоди для здоров’я, залежить від багатьох факторів: стану організму, віку, статі, ваги, генетики людини.

Яка існує небезпека

Існує пряма залежність розвитку небезпечних захворювань від спожитих доз алкоголю. До прикладу, що більше спиртного ви вживаєте, то вищим стає ризик виникнення шести видів раку.

Для того, щоб зменшити кількість алкоголю в період свят, варто дотримуватись таких порад:

уникайте "тригерів" - якщо певні люди або місця спонукають вас до випивки, намагайтеся їх уникати або практикуйте способи ввічливої відмови

зловживання алкоголем часто є помилковою спробою впоратися зі стресом. Знайдіть здоровіші способи, наприклад, прогулянки на свіжому повітрі, спорт та медитація

за можливості замініть алкогольні напої безалкогольними аналогами

Крім цього, щоб зберегти своє життя та інших людей, пам’ятайте: