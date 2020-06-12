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Нулевая декларация: кому придется ее заполнять и что нужно указать

STYLERЖизнь    12.06.2020 - 14:18
Нулевая декларация: кому придется ее заполнять и что нужно указать
Нулевая декларация в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Нулевую декларацию предложат заполнить всем украинцам

Гражданам Украины предложат заполнить нулевую декларацию, в которой физические лица покажут все свои активы и раскроют данные о том, чем они владеют. Такие декларации правительство планирует ввести уже в 2020 году.

Введение нулевого или однократного декларирования запланировано на этот год. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции 11 июня.

Такое декларирование вводится для того, чтобы все украинцы раскрыли свои активы, принадлежащие физическим лицам на правах частной собственности. Однако украинцам можно будет не указывать источники происхождения и стоимость задекларированных активов.

Что нужно будет указать в нулевой декларации:

  • Активы физического лица в виде валютных ценностей
  • Ценные бумаги
  • Движимое имущество
  • Недвижимость
  • Объекты незавершенного строительства, доли, паи, в том числе и в имуществе юридических лиц.
  • Другие имущественные и нематериальные активы, которые находятся в Украине, а также за рубежом.

Граждане Украины могут указать на свое усмотрение свой доход, который был потрачен на имущество, но с которого не вычислялся налог на доходы физических лиц. С такого дохода нужно будет уплатить налог ниже ставки – 9%.

После по завершении декларирования все данные проверит налоговая инспекция.

Напомним, ранее мы писали о том, что народный депутат задекларировал 158 квартир и 80 участков.

А также рассказывали о том, что юристы дали советы, как правильно заполнить декларацию о доходах и не допустить ошибки.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новости Украины Декларации о доходахдекларацияНалоги
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