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Нульова декларація: кому доведеться її заповнювати і що потрібно вказати

STYLERЖиття    12.06.2020 - 14:18
Нульова декларація: кому доведеться її заповнювати і що потрібно вказати
Нульова декларація в Україні (Колаж РБК-Україна)

Нульову декларацію запропонують заповнити всім українцям

Громадянам України запропонують заповнити нульову декларацію, в якій фізичні особи покажуть всі свої активи та розкриють дані про те, чим вони володіють. Такі декларації уряд планує запровадити вже у 2020 році.

Введення нульового або одноразового декларування заплановано на цей рік. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на пресконференції 11 червня.

Таке декларування вводиться для того, щоб всі українці розкрили свої активи, що належать фізичним особам на правах приватної власності. Проте українцям можна не вказувати джерела походження та вартість задекларованих активів.

Що потрібно буде вказати в нульовий декларації:

  • Активи фізичної особи у вигляді валютних цінностей
  • Цінні папери
  • Рухоме майно
  • Нерухомість
  • Об'єкти незавершеного будівництва, частки, паї, в тому числі й у майні юридичних осіб.
  • Інші майнові та нематеріальні активи, які знаходяться в Україні, а також за кордоном.

Громадяни України можуть вказати на свій розсуд свій дохід, який був витрачений на майно, але з якого не обчислювався податок на доходи фізичних осіб. З такого доходу потрібно буде сплатити податок нижче ставки – 9%.

Після завершення декларування всі дані перевірить податкова інспекція.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що народний депутат задекларував 158 квартир і 80 ділянок.

А також розповідали про те, що юристи дали поради, як правильно заповнити декларацію про доходи та не допустити помилки.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новини України Декларації про доходидекларацияПодатки
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