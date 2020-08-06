Януковичу я простил все: Лукашенко заявил, что готов был приютить "беглеца"

Александр Лукашенко заявил, что готов был приютить президента-беглеца Виктора Януковича во время Революции Достоинства. Кроме того, Лукашенко простил Януковича за инцидент с визитом в Чернобыль.

Об этом Лукашенко рассказал в рамках интервью Дмитрию Гордону.

"Я его поддерживал во время Майдана, откровенно вам говорю, потому что я не хотел, чтобы революция эта произошла. Я ему расписал все, что будет", - сказал президент Беларуси.

По словам Лукашенко, он простил Януковичу все. Президент Беларуси имел в виду инцидент с визитом в Чернобыль. Когда тогдашний украинский президент не пустил белоруса в Украину.

"Я ему простил все. Когда он меня пригласил в Чернобыль на совещание, а потом Запад на него надавил… Ну что там Лукашенко… Он отказался принимать меня в Украине, а когда я сказал, что не нуждаюсь ни в каких разрешениях, чтобы прилететь к себе домой в Украину и приказал поставить самолет для взлета, он закрыл пролет для моего самолета. Я ему все простил", - сказал он.

Напомним, в 2011 году Лукашенко не приехал праздновать 25-летие Чернобыльской катастрофы. Тогда это объяснили якобы обидой на Виктора Януковича, из-за которого Лукашенко не смог попасть на конференцию Евросоюза в Киеве 19 апреля.

"Я Януковичу все простил. Мы с ним несколько раз созванивались, особенно, когда у него сын погиб", - добавил Лукашенко.

Александр Лукашенко говорит, что готов был приютить Януковича в 2014-м году.

"Конечно (приютил бы. - Ред.)... Янукович, конечно, виноват. Допустил и политику проводил такую… но так нельзя", - сказал президент.

Тем не менее Лукашенко говорит, что не побежал бы, как Янукович, да и бежать ему незачем.

"У меня нет денег, чтобы бежать в Москву и там жить, как Янукович… Меня могут и застрелить... Это моя земля. И я не побегу. И люди должны знать, что я не побегу", - заявил он.

Также сообщалось, что Александр Лукашенко считает, что Россия в 2014 году аннексировала Крым из-за бездействия тогдашних украинских властей. Лукашенко заявил, что "Крым могло сдать только руководство страны".