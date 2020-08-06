Януковичу я пробачив все: Лукашенко заявив, що готовий був дати притулок "втікачу"

Олександр Лукашенко заявив, що готовий був дати притулок президенту-втікачу Віктору Януковичу під час Революції Гідності. Крім того, Лукашенко пробачив Януковичу за інцидент з візитом до Чорнобиля.

Про це Лукашенко розповів в рамках інтерв'ю Дмитру Гордону.

"Я його підтримував під час Майдану, відверто вам кажу, тому що я не хотів, щоб ця революція відбулася. Я йому розписав все, що буде", - сказав президент Білорусі.

За словами Лукашенка, він пробачив Януковичу все. Президент Білорусі мав на увазі інцидент з візитом до Чорнобиля. Коли тодішній український президент не пустив білоруса в Україну.

"Я йому пробачив все. Коли він мене запросив до Чорнобиля на нараду, а потім Захід на нього натиснув... Ну що там Лукашенко... Він відмовився приймати мене в Україні, а коли я сказав, що не потребую ні в яких дозволах, щоб прилетіти до себе додому в Україну і наказав поставити літак для зльоту, він закрив проліт для мого літака. Я йому все пробачив", - сказав він.

Нагадаємо, в 2011 році Лукашенко не приїхав святкувати 25-річчя Чорнобильської катастрофи. Тоді це пояснили нібито образою на Віктора Януковича, через якого Лукашенко не зміг потрапити на конференцію Євросоюзу в Києві 19 квітня.

"Я Януковичу все пробачив. Ми з ним кілька разів дзвонили одне одному, особливо, коли у нього син загинув", - додав Лукашенко.

Олександр Лукашенко каже, що готовий був дати притулок Януковича в 2014-му році.

"Звичайно (прихистив би. - Ред.) ... Янукович, звичайно, винен. Допустив і політику проводив таку ... але так не можна", - сказав президент.

Проте Лукашенко каже, що не побіг би, як Янукович, та й бігти йому нема чого.

"У мене немає грошей, щоб бігти в Москву і там жити, як Янукович... Мене можуть і застрелити... Це моя земля. І я не побіжу. І люди повинні знати, що я не побіжу", - заявив він.

Також повідомлялося, що Олександр Лукашенко вважає, що Росія в 2014 році анексувала Крим через бездіяльність тогочасної української влади. Лукашенко заявив, що "Крим могло здати тільки керівництво країни".