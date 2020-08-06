Лукашенко об аннексии Крыма Россией: я мог это представить

Фото: Александр Лукашенко (kremlin ru)

Лукашенко заявил, что лично воевал бы за полуостров

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Россия в 2014 году аннексировала Крым из-за бездействия тогдашних украинских властей. Лукашенко заявил, что "Крым могло сдать только руководство страны".

Об этом он сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Лукашенко отметил, что вполне мог себе представить ситуацию, когда Россия фактически украдет украинский Крым.

"Потому что у вас не было ни власти, ни желания защищать свой кусок земли. Я знал детали, не все там было так "по великому" - спланировали, захватили и прочее. Вы просто безалаберно, бестолково относились и отнеслись к территории Крыма", - заявил глава Беларуси.

Он рассказал, что часто ставил себя на место украинского руководства в 2014 году.

"Если бы у меня даже клочок земли попробовали забрать… Там бы легло уже тысячи человек. Крым, жемчужина! Воевал бы я? Конечно, вы что? Это же твоя земля, это твои люди", - сказал беларусский президент.

Отвечая на вопрос по поводу конкретных фамилий чиновников, по чьей вине якобы был сдан без боя Крым, Лукашенко отметил, что никогда этим не интересовался.

"Крым могло сдать только руководство страны. По большому счету. А все остальное - это детали", - считает президент Беларуси.

Напомним, Россия начала агрессию против Украины с оккупации Крымского полуострова. В феврале 2014 года в Крым вторглись российские военные без опознавательных знаков. Позже Путин признал, что РФ ввела на полуостров войска, тем самым признав агрессию и нарушение международного права.

Отметим, ранее российский президент заявлял, что плохие отношения Украины и России не связаны с аннексией украинского Крыма.