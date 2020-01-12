Янукович вляпался в скандал: отбирает земли у людей

Виктор Янукович, который заочно был приговорен к 13 годам тюрьмы, предпочитает отсиживаться в России. Там он по-прежнему тяготеет к красивой жизни и пытается всеми силами построить дом в заповедной зоне под Сочи. Об этом сообщает "Обозреватель".

Отметим, что в "отжатии" земель в РФ ему помогают суды, а также его сожительница Любовь Полежай, на которую оформляются все сделки и документы. Женщина бывшего президента Украины приняла российское гражданство и поменяла фамилию. Теперь она Садыкова.

Первый особняк Януковича в Сочи (соцсети)

Полежай отсудила у администрации Сочи 1 га в Хостинском районе города. А суду объяснила, что выбрала себе участок, за свой счет изготовила схему для кадастровой карты. Но Департамент архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города почему-то отказал.

Центральный суд Сочи постановил чиновникам внести данные в кадастровую карту Сочи. Сейчас Любовь опять обратилась в российский суд – в этот раз администрация города не захотела узаконить 2,2 га земли для сельскохозяйственного использования в селе Прогресс (Большой Сочи).

Чиновники пытаются объяснить суду, что эта земля находится в заповеднике. Ведь там находится распределительная городская электрическая сеть, в которой запланирован ремонт и реконструкция. На этом месте нельзя строить дом и использовать землю для сельскохозяйственных работ. Но суд принял решение отказать чиновникам и удовлетворить желание сожительницы Януковича.

Экс-президент Украины выбрал живописный поселок Прогресс не случайно. Здесь очень красивая природа, но и земля стоит очень дорого. Стоимость участка Януковича составляет 3 миллиона долларов.

Местные жители находятся в шоке от происходящего. По их словам, раньше такого беспредела не происходило и земли не отдавались под застройку. Отметим, что у Януковича под Сочи уже есть один особняк, из-за строительства которого у местных жителей постоянно возникают пролемы с холодной водой.