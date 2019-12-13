Долг Януковича: чего Украине ждать от суда с Россией в Лондоне

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Верховный суд Великобритании вчера, 12 декабря, завершил рассматривать доводы Украины и России в деле о так называемом "долге Януковича". Речь идет о еврооблигациях, выпущенных правительством Николая Азарова в декабре 2013 года, по которым Украина не стала рассчитываться, а Россия отказалась от их реструктуризации.

В Лондоне юристы, представляющие интересы Москвы, требуют от Киева вернуть 3 млрд долларов с процентами, которые, по их мнению, составляют 1,5 млрд долларов. Киев же пытается добиться бессрочной заморозки спора или рассмотрения этого дела по полной процедуре. Подробнее – в материале РБК-Украина.

История с "долгом Януковича" длится уже шесть лет. Украина получила от России 3 млрд долларов, выпустив на эту сумму еврооблигации в декабре 2013 года. Деньги были направлены на социальные расходы и погашение долгов по зарплатам бюджетников.

Это было частью сделки Владимира Путина и Виктора Януковича. Всего они договорились о кредитной линии в 15 млрд долларов и скидке на газ. В свою очередь, Киев должен был отказаться от подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Взять в долг у россиян еще 12 млрд долларов власть тогда не успела. Эти планы нарушил Евромайдан, который, в частности, привел к бегству Виктора Януковича из страны.

Фактически вопрос о выплате 3 млрд долларов остро не вставал до погашения облигаций – декабря 2015 года. Но Украина отказалась отдавать эти деньги, назвав их "политической взяткой" беглому президенту. Более того, парламент проголосовал за мораторий на выплату "долгов Януковича".

Параллельно украинские власти тогда договаривались о пересмотре условий по выплате госдолга с внешними кредиторами. Все заемщики пошли навстречу Украине, исключением оказалось министерство финансов РФ: Москва потребовала от Киева вернуть всю сумму с процентами.

Однако из этого ничего не вышло. Проведя реструктуризацию госдолга, Украина пообещала пулу кредиторов, что никто другой не получит лучшие условия, чем они. Это значит, что выплата долга России привела бы к нарушению договоренности с другими держателями украинских еврооблигаций.

Борьба доводов

В начале 2016 года компания The Law Debenture Trust Corporation PLC, которая управляет облигациями от имени России, решила судиться. Для этого был подан иск в Высокий суд Лондона о взыскании долга с Украины. В суде первой инстанции Киев представил четыре аргумента, которые защищали позицию по отказу выплатить 3 млрд долларов.

Во-первых, наша страна не имела права выпускать облигации, так как это противоречило законодательству того периода. Дело в том, что средства поступили раньше, нежели в госбюджете был увеличен допустимый размер государственного долга. Также министр финансов не имел полномочий для подписания данного соглашения.

Во-вторых, Киев выпустил евробонды по принуждению, так как РФ угрожала экономическими и даже военными действиями в случае подписания Януковичем Соглашения об Ассоциации с ЕС.

В-третьих, существовали условия выпуска облигаций, которые российская сторона нарушила, поскольку начала агрессивные действия по отношению к Украине. В таком случае агрессия РФ делает невозможным возвращение средств до тех пор, пока ситуация не изменится.

В-четвертых, Украина имеет право не погашать евробонды, используя этот инструмент как ответные меры на политику России в Крыму и на Донбассе. Все доводы, указанные выше, соответствуют нормам международного публичного права.

В свою очередь, компания The Law Debenture Trust Corporation PLC отстаивала в суде первой инстанции позицию чисто коммерческого спора, где нет места политической составляющей. В итоге весной 2017 года Высокий суд Лондона принял решение рассматривать дело по упрощенной процедуре и обязал Украину вернуть долг России.

Вместе с тем это решение было приостановлено, а Киеву предоставили право оспорить мнение суда первой инстанции в Апелляционном суде Англии и Уэльса. Что, к слову, не всегда разрешается. Украина воспользовалась этим шансом и подала апелляцию. И на данном этапе дело было выиграно.

Уже осенью 2018 года Апелляционный суд постановил рассматривать дело в суде первой инстанции по полной процедуре. При этом в рамках апелляции судья отказал Украине в возможности использовать три линии защиты из четырех. Исключением оказался аргумент о том, что еврооблигации были выпущены под давлением. Этот довод в Апелляционном суде посчитали заслуживающим внимания и рассмотрения в полноценном режиме судебного процесса.

Решение Апелляционного суда не устроило россиян. Осенью 2019 года компания подала в Верховный суд Великобритании апелляцию на решение о том, что Украина может использовать аргумент о выпуске евробондов под давлением РФ.

Киев, в свою очередь, стремится в Верховном суде Великобритании отстоять свои позиции. В частности, речь идет о возможности провести процесс в суде первой инстанции в полноформатной процедуре. Именно об этом и шли слушания сторон в Верховном суде четыре дня – с 9 по 12 декабря.

Шансы на победу

Какое именно решение – в пользу Украины или России – примет Верховный суд Великобритании, сейчас трудно прогнозировать, говорят юристы. Дело в том, что решение будет известно примерно через три-шесть месяцев.

"В Верховном суде рассматриваются в основном процедурные вопросы. То есть не рассматривается вопрос по сути. Поэтому Верховный суд – это высшая инстанция. Он рассматривает, правильно ли приняли решение предыдущие судьи. Естественно, предмет обсуждается, но через призму процедуры английского права", – пояснил РБК-Украина собеседник, знакомый с деталями судебного процесса.

"Верховный Суд должен дальше решить, что делать с этим кейсом. В первой инстанции Украина проиграла, а в апелляции – выиграла. Поэтому сейчас Верховный суд должен решить, с какой из сторон согласиться", – уточнил он.

По словам источника, Верховный суд может принять решение о возврате дела в первую инстанцию и рассматривать его по полной процедуре. "Это возможный вариант. Тогда дело возвращается в первую инстанцию, и кейс рассматривается публично, по полной программе, со всеми свидетелями и всеми экспертами", – поясняет собеседник.

Во втором случае Верховный суд может согласиться не с Апелляционным судом, а с уже принятым решением в первой инстанции. "Тогда вопрос закрывается уже сразу. Украина проиграла, а Россия выиграла", – говорит о возможном сценарии собеседник.

По его мнению, также возможны разные промежуточные варианты, поскольку кейс широкомасштабный. Кроме того, у сторон могут быть разные линии защиты.

"Поэтому ждем. Верховный суд не раньше чем через полгода примет решение. Это в мае-июне 2020 года. Тогда будет понятно, что делать дальше. Есть большие шансы, что Украина победит", – полагает он.

Важно, что до того, как Верховный суд примет официальное решение, российская сторона не сможет ничего предпринять. Потому что Апелляционный суд заморозил любые действия всех сторон до принятия решения Верховным судом.

В Министерстве финансов рассчитывают, что предыдущее решение суда будет оставлено без изменений. А Верховный суд, соответственно, или заморозит спор бессрочно – и Украина ничего не будет платить, – либо позволит Украине отстаивать свою позицию во время публичного рассмотрения в полном объеме в суде, включая рассмотрение вопросов по агрессии России, начиная с 2013 года.

В Минфине уточнили, что на данный момент украинская сторона не дает никаких комментариев относительно возможных сценариев после вынесения решения Верховным Судом.

По процедуре Верховный суд Великобритании может принимать решение в течение трех-шести месяцев, уточняет партнер, руководитель практики разрешения споров Kinstellar Константин Ликарчук.

"Вполне вероятно, что Верховный суд согласится с решением Апелляционного суда и скажет, что иск России нужно рассматривать по полной процедуре, а не по упрощенной, как решил суд первой инстанции", – считает Ликарчук.

По его словам, в случае победы Украины в Верховном Суде дело пойдет в суд первой инстанции. "Там будет рассмотрение по сути и по полной процедуре. Тогда решения стоит ожидать через два-три года. Либо, в случае проигрыша Украины в Верховном суде, решение против Украины о выплате долга вступит в силу", – разъясняет юрист.