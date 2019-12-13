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Швейцария продлила заморозку активов Януковича

Новости » Политика     13.12.2019 - 16:08
Швейцария продлила заморозку активов Януковича
Фото: Виктор Янукович (president.gov.ua)

Активы Януковича на сумму 70 мл долларов будут заморожены еще на один год

Швейцария продлила на один год превентивное замораживании активов экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружение. Об этом сообщает посольство Швейцарии в Киеве Twitter.

Как отмечается в сообщении, Федеральный совет Швейцарии продолжила замораживании активов Януковича на сумму около 70 млн швейцарских франков (71 млн долларов).

"Целью этого решения является поддержка судебной сотрудничеству между Швейцарией и Украиной", - говорится в сообщении.

Швейцария продлила заморозку активов ЯнуковичаОтметим, по данным Государственной службы финансового мониторинга, на зарубежных счетах заблокированы активы экс-чиновников времен Януковича на общую сумму 107,19 млн долларов, 15,87 млн евро и 135,01 млн швейцарских франков. Средства арестованы в таких странах, как Австрия, Великобритания, Латвия, Кипр, Италия, Лихтенштейн, Швейцария и Нидерланды.

Напомним, в 2019 году на счетах в швейцарских банках заблокированы 60 млн франков, вероятно незаконно выведенных из Украины бывшим руководством НАК "Нафтогаз Украины". Федеральная прокуратура Швейцарии отмечает, что на данный момент в уголовном деле двое подозреваемых, оба - граждане Украины. Одного из них подозревают в отмывании средств, второго - в соучастии в отмывании.

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