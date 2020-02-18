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Янукович поддержал Зеленского и цинично оскорбил украинцев

STYLERПерсоны    18.02.2020 - 13:46
Янукович поддержал Зеленского и цинично оскорбил украинцев
Виктор Янукович цинично высказался об украинцах (фото: РБК-Украина)

Виктор Янукович поддержал Зеленского и цинично высказался про украинцев в годовщину расстрелов на Майдане

Виктор Янукович, сбежавший из Украины в Россию с любовницей, обратился к своим бывшим соотечественникам. Экс-президент беглец сделал это через своего адвоката Виталия Сердюка. Последний опубликовал обращение Януковича на своей Facebook-странице.

Отметим, что циничное обращение экс-главы Украины появилось в годовщину расстрелов людей на Майдане. Революция Достоинства "легитимный" называет "страшной трагедией".

"Массовые убийства в центре Киева стали кульминацией борьбы за "светлое" будущее Украины. Для кого-то эти протесты были "революцией", но для большинства народа обернулись страшной трагедией, открывающей черную страницу истории Украины", - пишет Янукович.

Янукович поддержал Зеленского и цинично оскорбил украинцевПисьмо Януковича (фото: Виталий Сердюк/Facebook)

Бывшую власть и Порошенко экс-президент называет "кучкой преступников".

"Спустя шесть лет Майдан продолжает разделять нашу страну. Порошенко и его сообщники делали все для того, чтобы подогревать и углублять разделение нашего государства. Украинцы, которые были не согласны с государственным переворотом 2014 года, оказались чужими в собственной стране", - считает Янукович.

Интересно, что действующего президента Владимира Зеленского Янукович поддержал и написал, что он вселяет надежду.

"Первые шаги В. Зеленского дают надежду на мир, справедливость и установление стабильности в стране", - считает Янукович.

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