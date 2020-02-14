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Виктор Янукович стал "молодым отцом": что известно о любовнице

STYLERЖизнь    14.02.2020 - 15:16
Виктор Янукович стал "молодым отцом": что известно о любовнице
Виктор Янукович стал отцом (Коллаж РБК-Украина)

Бывший президент Украины Виктор Янукович снова стал отцом

Виктор Янукович стал снова отцом. Любовница бывшего президента Украины Любовь Полежай, которая проживает с ним в России, родила ребенка. Как оказалось, это произошло приблизительно полтора-два года назад, но пара эту новость тщательно скрывала. Об этом в своем Telegram сообщила журналист Соня Кошкина. Малыша назвали Григорий.

"И о любви. Виктора Федоровича Януковича можно поздравлять. Молодой отец.
Собственно, уже более полутора лет - ближе к двум. Сын Григорий. От молодой жены Любы", - написала Кошкина.

Отметим, что у сбежавшего экс-президента Украины Януковича уже есть два сына - Александр и Виктор, но один из них якобы утонул на озере Байкал, когда его машина ушла под лед.

Виктор Янукович стал &quot;молодым отцом&quot;: что известно о любовнице

Любовь Полежай родила Януковичу сына (фото из открытых источников)

Отметим, что Виктору Януковичу на сегодняшний момент 69 лет, его избраннице Любовь Полежай - 45 лет. Они проживают в курортном поселке в Сочи. Ранее, когда Янукович был женат, Полежай работала в его семье кухаркой. Именно с ней он сбежал в Россию в 2013 году.

Бывшая жена "легитимного" Людмила уехала в оккупированный Крым, где проживает в шикарном особняке.

Зеленский позвонил Меркель и поднял вопросы санкций против окружения Януковича ЕС согласовал снятие санкций с двух человек из окружения Януковича, - журналист
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