Виктор Янукович стал "молодым отцом": что известно о любовнице

Виктор Янукович стал отцом (Коллаж РБК-Украина)

Бывший президент Украины Виктор Янукович снова стал отцом

Виктор Янукович стал снова отцом. Любовница бывшего президента Украины Любовь Полежай, которая проживает с ним в России, родила ребенка. Как оказалось, это произошло приблизительно полтора-два года назад, но пара эту новость тщательно скрывала. Об этом в своем Telegram сообщила журналист Соня Кошкина. Малыша назвали Григорий.

"И о любви. Виктора Федоровича Януковича можно поздравлять. Молодой отец.

Собственно, уже более полутора лет - ближе к двум. Сын Григорий. От молодой жены Любы", - написала Кошкина.

Отметим, что у сбежавшего экс-президента Украины Януковича уже есть два сына - Александр и Виктор, но один из них якобы утонул на озере Байкал, когда его машина ушла под лед.

Любовь Полежай родила Януковичу сына (фото из открытых источников)

Отметим, что Виктору Януковичу на сегодняшний момент 69 лет, его избраннице Любовь Полежай - 45 лет. Они проживают в курортном поселке в Сочи. Ранее, когда Янукович был женат, Полежай работала в его семье кухаркой. Именно с ней он сбежал в Россию в 2013 году.

Бывшая жена "легитимного" Людмила уехала в оккупированный Крым, где проживает в шикарном особняке.