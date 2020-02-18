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Янукович підтримав Зеленського і цинічно образив українців

STYLERПерсони    18.02.2020 - 13:46
Янукович підтримав Зеленського і цинічно образив українців
Віктор Янукович цинічно висловився про українців (фото: РБК-Україна)

Віктор Янукович підтримав Зеленського і цинічно висловився про українців в роковини розстрілів на Майдані

Віктор Янукович, який втік з України в Росію з коханкою, звернувся до своїх колишніх співвітчизників. Екс-президент утікач зробив це через свого адвоката Віталія Сердюка. Останній опублікував звернення Януковича на своїй Facebook-сторінці.

Зазначимо, що цинічне звернення екс-глави України з'явилося в роковини розстрілів людей на Майдані. Революцію Гідності "легітимний" називає "страшною трагедією".

"Масові вбивства в центрі Києва стали кульмінацією боротьби за "світле" майбутнє України. Для когось ці протести були "революцією", але для більшості народу обернулися страшною трагедією, що відкриває чорну сторінку історії України", - пише Янукович.

Янукович підтримав Зеленського і цинічно образив українцівЛист Януковича (фото: Віталій Сердюк/Facebook)

Колишню владу і Порошенко екс-президент називає "купкою злочинців".

"Через шість років Майдан продовжує розділяти нашу країну. Порошенко і його спільники робили все для того, щоб підігрівати і поглиблювати поділ нашої держави. Українці, які були не згодні з державним переворотом 2014 року, виявилися чужими у власній країні", - вважає Янукович.

Цікаво, що чинного президента Володимира Зеленського Янукович підтримав і написав, що він вселяє надію.

"Перші кроки В. Зеленського дають надію на мир, справедливість і встановлення стабільності в країні", - вважає Янукович.

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