У вас нудний та некрасивий вид з вікна? Ось які є дизайнерські способи виправити це

Привертайте увагу до вікна

Спробуйте пофарбувати віконні рами у яскравий колір. Це відволіче увагу від непривабливого пейзажу за вікном, і ви просто перестанете його помічати. Для цього знадобиться лише трохи фарби, валик, малярний скотч та вільний час.

Сучасні пластикові вікна не призначені для самостійного фарбування. Краще замовити кольорові вікна відразу або додати колір за допомогою укосів.

Створіть акцент перед вікном

Розмістіть перед вікном щось незвичайне. Наприклад, у одному проекті навпроти вікна встановили електрокамін. Це привертає увагу до вогню, а не до нудних пейзажів за вікном.

Замаскуйте скло декоративним способом

Кольорові вітражі можуть прикрасити будь-яке вікно і приховати неприємний вид. Вітражі заборонено встановлювати в багатоповерхових будинках, але ніхто не заборонить додати раму з вітражним склом з внутрішнього боку.

Ще один спосіб - використати вітражну плівку для скла. Можна обрати орнаменти в дусі модерну або геометричні візерунки.

Оформіть нижню частину вікна

Закрийте нижню третину вікна шторкою, схожою на залізничні штори, або використовуйте рулонні штори. Це рішення підійде тим, хто живе на першому поверсі або в чиї вікна часто заглядають сусіди.

Озеленіть підвіконня

Некрасивий вид за вікном можна приховати за допомогою кімнатних рослин. Вони не тільки покращать вигляд вікна, але й створять приємну атмосферу у кімнаті.

Прикрасьте підвіконня як полицю

Розмістіть на підвіконні вазу з квітами, декоративні статуетки або постери. Це допоможе відволікти увагу від неприємного виду за вікном. Такий спосіб часто використовують у скандинавських країнах.

Чим більше предметів привертає увагу на підвіконні, тем менше уваги дістанеться вулиці (фото: Freepik.com)

Ефектно закрийте вікна

Мова йде не про щільні штори, які можуть перетворити кімнату на темну печеру, а про напівпрозорі жалюзі або декоративні екрани. Ще один варіант - декоративні ставні, які пропускають достатньо світла і виглядають яскраво та оригінально.

Створіть альтернативний акцент

Використайте одну зі стін для фотошпалер. Сучасні фотошпалери відрізняються високою якістю та різноманітністю сюжетів.

Зробіть перестановку меблів

Якщо вид з вікна не радує, просто змініть розташування меблів. Поставте диван або крісло спинкою до вікна, щоб дивитися у глибину кімнати. Так ви зможете зосередитися на інтер’єрі, а не на пейзажі за вікном.

Поєднуйте рішення

Якщо один спосіб не допомагає, спробуйте комбінувати кілька рішень. Зробіть перестановку, додайте жалюзі та прикрасьте підвіконня квітами.