Дзеркала в інтер'єрі: як краще всього вішати їх у різних кімнатах і чому

Дзеркало - це не просто елемент декору, а справжній «чарівник» інтер'єру. Якщо розташувати його правильно, воно стане вашим вірним союзником у створенні стильного простору. Але будьте обережні: неправильне розміщення може перетворити ваш інтер'єр на суцільну дизайнерську невдачу. Як же знайти ідеальне місце для дзеркала в різних кімнатах?

РБК-Україна (проект Styler) дослідило, які розміри та форми дзеркал пасують різним приміщенням у оселі.

Чому дзеркала так важливі в дизайні?

Дзеркала - це не лише про те, щоб побачити себе у відображенні. Вони виконують безліч важливих функцій:

Корекція простору. Вузькі коридори та маленькі кімнати можуть отримати друге життя завдяки дзеркалам. Вони візуально «розсовують» стіни, створюючи ілюзію простору та відкритості.

Виправлення недоліків інтер'єру. Дзеркала вміло приховують невдалі архітектурні рішення, такі як виступи або арки, перетягуючи увагу на себе та відволікаючи від недоліків.

Світлове відбиття. Дзеркала грають зі світлом, множачи його й розподіляючи по всьому простору. Розмістіть перед дзеркалом джерело світла - і приміщення наповниться м'яким, розсіяним світлом.

Коли дзеркало вдало вписано в інтер'єр, це створює дійсно фантастичний ефект (фото: Freepik.com)

Основні правила розташування дзеркал

Щоб дзеркала працювали на вас, створюючи затишок і гармонію, дотримуйтесь кількох простих правил:

Вибирайте розсіяне природне освітлення. Прямі сонячні промені можуть пошкодити дзеркальну поверхню, зробивши її тьмяною.

Прямі сонячні промені можуть пошкодити дзеркальну поверхню, зробивши її тьмяною. Не перебільшуйте з кількістю. У спальні, вітальні чи інших кімнатах достатньо двох-трьох дзеркал, щоб досягти бажаного ефекту.

У спальні, вітальні чи інших кімнатах достатньо двох-трьох дзеркал, щоб досягти бажаного ефекту. Не розташовуйте дзеркала паралельно одне одному. Це особливо важливо у вузьких коридорах, де таке розміщення може створити неприємний оптичний ефект.

Це особливо важливо у вузьких коридорах, де таке розміщення може створити неприємний оптичний ефект. Уникайте розміщення великих меблів біля дзеркала. Громіздкі дивани або шафи поруч із дзеркалом можуть створити відчуття надмірного об'єму й порушити візуальну гармонію.

Громіздкі дивани або шафи поруч із дзеркалом можуть створити відчуття надмірного об'єму й порушити візуальну гармонію. Дотримуйтеся оптимальних розмірів. Висота дзеркала не повинна перевищувати 1,5 метра, а його ширина має бути не менше 40-50 см.

Високе прямокутне дзеркало - це класика, яка підійде до вітальні або спальні (фото: Freepik.com)

Як інтегрувати дзеркала в інтер'єр різних кімнат

У спальні

Намагайтеся розташувати дзеркала так, щоб уникати відображення під час пробудження чи засинання. Якщо ваша спальня досить простора, підлогове дзеркало у весь зріст стане чудовим вибором. А якщо місця мало, зупиніться на стильних рішеннях:

дзеркальні двері;

мініатюрне дзеркало на туалетному столику;

шафа з дзеркальним фасадом;

узголів'я ліжка з фацетним малюнком або патиною.

У вітальні

Для вітальні важливо максимально використовувати природне світло. Якщо вікна виходять на південну сторону, розмістіть дзеркало навпроти, щоб світло заповнило всю кімнату.

Дзеркальна стіна над диваном додасть вітальні елегантності, а незвичайні кольорові чи зістарені дзеркала підкреслять її унікальний стиль. Підберіть раму, що відповідатиме загальному дизайну - для класичного стилю підійде дерев’яна, для модерну - металева.

У холі

У прихожій дзеркало - це не просто елемент декору, а необхідність. Відмовтеся від великих трельяжів на користь дзеркала на весь зріст, розміщеного на дверях або навпроти входу. Якщо місця мало, кругле дзеркало створить гармонійний акцент.

У ванній кімнаті

Для ванної дзеркало - це невід'ємна частина інтер'єру. Воно може бути лаконічним, без рами, або ж, навпаки, стати яскравим акцентом у фігурній оправі. Спробуйте обрати модель із підсвічуванням та обігрівом - це зробить ваші ранкові ритуали ще приємнішими.