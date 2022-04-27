"Ну і грець із ним, горіть": украинские спасатели потроллили МЧС России
Лесные пожары в Сибири вышли из-под контроля из-за того, что Россия отправила спасателей на войну в Украину. Таким образом, жителям этого огромного по площади региона РФ нет смысла рассчитывать на МЧСников. А тем временем огонь уже подбирается к населенным пунктам...
Подобная ситуация и в других российских регионах, где вспыхивают пожары. И выглядит это парадоксально и чуточку комично. Ведь вместо спасения своих сограждан, Кремль "спасает" какие-то незримые идеи "русского мира" в Украине.
Не могли пройти мимо этого факта украинские спасатели, которые тонко потроллили своих российских коллег (если их можно так назвать).
"МЧС России, спишь? Мы тут поискали информацию, во что же верят ваши российские огнеборцы, к кому обращаются за помощью в защите, кого считают своими покровителями и оберегами. И кого вы, в итоге, предали, начав исповедовать веру в "Z" и закрыв глаза на страдания людей братского, как вы говорите, народа", - говорится в сообщении ГСЧС Украины в Facebook.
Так вот, оказывается, что защитниками российских МЧС, по утверждению автора одной из российских статей, считаются "Николай Угодник, Никита Бесогон, Святая великомученица Варвара Илиопольская и Святой Флориан".
"Как вам работается, неуважаемые коллеги, когда ваши защитники отвернулись от вас? А знаете почему? Им стыдно смотреть, как вы выстраиваетесь в форме буквы "Z", демонстрируя солидарность с вашими убийцами, преступниками и насильниками. Вы упорно не читаете знаки, которые вам посылает небо, превращая вашу землю в ад и продолжаете искать след НАТО в собственных грехах. Возможно, у вас есть рекомендации на этот случай? Нет? Ну і грець із ним, горіть", - обратились украинские спасатели к российским МЧСникам.
Один из комментаторов справедливо заметил, комментируя поведение российских спасателей и их руководства в Кремле: "Упрямый поиск символов того, что за ними правда, вывел их на путь гибели".
"Странные создания", - добавил мужчина.
Напомним, на днях в российском Брянске произошел мощный пожар на нефтебазе.