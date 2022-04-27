"Ну і грець із ним, горіть": українські рятувальники потролили МНС Росії

Лісові пожежі в Сибіру вийшли з-під контролю через те, що Росія відправила рятувальників на війну в Україну. Таким чином, мешканцям цього величезного за площею регіону РФ немає сенсу розраховувати на МНСників. А тим часом вогонь вже підбирається до населених пунктів...

Не могли пройти повз цей факт українські рятувальники, які тонко потролили своїх російських колег (якщо їх можна так назвати).

Подібна ситуація і в інших російських регіонах, де спалахують пожежі. І виглядає це парадоксально й трішки комічно. Адже замість порятунку своїх співгромадян, Кремль "рятує" якісь незримі ідеї "руского міра" в Україні.

"МНС Росії, спиш? Ми тут пошукали інформацію, у що ж вірять ваші російські вогнеборці, до кого звертаються по допомогу у захисті, кого вважають своїми покровителями і оберегами. І кого ви, у підсумку, зрадили, почавши сповідувати віру у "Z" та закривши очі на страждання людей братського, як ви кажете, народу", - йдеться у повідомленні ДСНС України в Facebook.

Так от, виявляється, що захисниками російських МНС, за твердженням автора однієї з російських статей, вважаються "Николай Угодник, Никита Бесогон, Святая великомученица Варвара Илиопольская и Святой Флориан".

"То як вам працюється, нешановні колеги, коли ваші захисники відвернулися від вас? А знаєте чому? Їм соромно дивитися, як ви шикуєтесь у формі літери "Z", демонструючи солідарність із вашими вбивцями, злочинцями і ґвалтівниками. Ви вперто не читаєте знаки, які вам посилає небо, перетворюючи вашу землю на пекло і продовжуєте шукати слід НАТО у власних гріхах. Чи може є у вас рекомендації на цей випадок? Ні? Ну і грець із ним, горіть", - звернулися українські рятувальники до російських МНСників.

Один з коментаторів слушно підмітив, коментуючи поведінку російських рятувальників та їхнього керівництва у Кремлі: "Упертий пошук символів того, що за ними правда, вивів їх на шлях загибелі".

"Дивні створіння", - додав чоловік.