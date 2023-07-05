У НСЗУ зробили важливу заяву для українців із цукровим діабетом: що потрібно знати

У світі приблизно 415 мільйонів людей хворіють на цукровий діабет. Найпоширеніший - це цукровий діабет другого типу. Однак сучасна медицина давно навчилася стримувати це захворювання за допомогою інсуліну. До речі, його в Україні можна отримати безкоштовно.
Про це повідомили в Telegram-каналі НСЗУ.
Насамперед запам'ятайте: якщо вам кажуть, що інсулін неможливо отримати безоплатно, це неправда.
Усі пацієнти з інсулінозалежним діабетом мають доступ до базового лікування за е-рецептом.
Наприклад, пацієнти з алергією на людський інсулін - це одна категорія, а пацієнти із діабетом та порушенням зору - інша. Відповідно кожна з них потребує інсулін різних видів для ефективного лікування.
Так, якщо в пацієнта є порушення зору, яке не дає йому користуватися флаконом і зробити ін'єкцію, то він можуть претендувати на отримання людського інсуліну в шприц-ручці або картриджі. Для такого пацієнта це буде базове лікування.
Категорію пацієнта визначає ендокринолог і відповідно до цього виписує чи препарати інсуліну людини, чи аналоги інсуліну певної форми.
Отримати інсулін, який покриває Програма медичних гарантій, можна за електронним рецептом. Перший рецепт разом із планом лікування виписує ендокринолог, наступні рецепти за встановленою схемою лікування може виписати й сімейний лікар.
Ті, хто бажає отримувати інсулін певного виду, здійснюють доплату 15% від вартості препарату.
До таких категорій належать:
Суму доплати кожному пацієнту компенсує НСЗУ.
Кількість препаратів інсуліну, що підлягають відшкодуванню з боку НСЗУ, становить 72. З них повністю безоплатними є 45. Переглянути повний список можна за посиланням.
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