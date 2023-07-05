В НСЗУ сделали важное заявление для украинцев с сахарным диабетом: что нужно знать

Как бесплатно получить инсулин

Прежде всего, запомните: если вам говорят, что инсулин невозможно получить бесплатно, это неправда.

У всех пациентов с инсулинозависимым диабетом есть доступ к базовому лечению по е-рецепту.

Например, пациенты с аллергией на человеческий инсулин - это одна категория, а пациенты с диабетом и нарушением зрения - другая. Соответственно каждая из них нуждается в инсулине разных видов для эффективного лечения.

Так, если у пациента есть нарушение зрения, не дающее ему пользоваться флаконом и сделать инъекцию, то он может претендовать на получение человеческого инсулина в шприц-ручке или картридже. Для этого пациента это будет базовое лечение.

Категорию пациента определяет эндокринолог и соответственно выписывает или препараты инсулина человека, или аналоги инсулина определенной формы.

Получить инсулин, покрываемый Программой медицинских гарантий, можно по электронному рецепту. Первый рецепт вместе с планом лечения выписывает эндокринолог, последующие рецепты по установленной схеме лечения может выписать семейный врач.

Кому из пациентов нужно доплатить за инсулин

Желающие получать инсулин определенного вида осуществляют доплату 15% от стоимости препарата.

К таким категориям относятся:

школьники и студенты дневной формы обучения в возрасте до 25 лет (аналог инсулина)

пациенты с нарушением зрения (аналог инсулина)

пациенты с нарушением функций рук (аналог инсулина)

пациенты, лечившиеся препаратами человеческого инсулина в случае достижения целевого уровня компенсации в течение шести месяцев (аналог инсулина)

пациенты, у которых во время лечения человеческим инсулином были случаи тяжелой гипогликемии (человеческий инсулин в картридже или шприц-ручке)

пациенты, лечившиеся аналогами инсулина в случае достижения целевого уровня компенсации в течение шести месяцев (человеческий инсулин в картридже или шприц-ручке)

пациенты с сахарным диабетом (человеческий инсулин в картридже или шприц-ручке)

Сумма доплаты каждому пациенту компенсирует НСЗУ.

Количество препаратов инсулина, подлежащих возмещению со стороны НСЗУ, составляет 72. Из них полностью бесплатные 45. Просмотреть полный список можно по ссылке.