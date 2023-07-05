В НСЗУ сделали важное заявление для украинцев с сахарным диабетом: что нужно знать

В мире примерно 415 миллионов человек болеют сахарным диабетом. Самый распространенный - это сахарный диабет второго типа. Однако современная медицина давно научилась сдерживать это заболевание с помощью инсулина. Кстати, его в Украине можно получить бесплатно.
Об этом сообщили в Telegram-канале НСЗУ.
Прежде всего, запомните: если вам говорят, что инсулин невозможно получить бесплатно, это неправда.
У всех пациентов с инсулинозависимым диабетом есть доступ к базовому лечению по е-рецепту.
Например, пациенты с аллергией на человеческий инсулин - это одна категория, а пациенты с диабетом и нарушением зрения - другая. Соответственно каждая из них нуждается в инсулине разных видов для эффективного лечения.
Так, если у пациента есть нарушение зрения, не дающее ему пользоваться флаконом и сделать инъекцию, то он может претендовать на получение человеческого инсулина в шприц-ручке или картридже. Для этого пациента это будет базовое лечение.
Категорию пациента определяет эндокринолог и соответственно выписывает или препараты инсулина человека, или аналоги инсулина определенной формы.
Получить инсулин, покрываемый Программой медицинских гарантий, можно по электронному рецепту. Первый рецепт вместе с планом лечения выписывает эндокринолог, последующие рецепты по установленной схеме лечения может выписать семейный врач.
Желающие получать инсулин определенного вида осуществляют доплату 15% от стоимости препарата.
К таким категориям относятся:
Сумма доплаты каждому пациенту компенсирует НСЗУ.
Количество препаратов инсулина, подлежащих возмещению со стороны НСЗУ, составляет 72. Из них полностью бесплатные 45. Просмотреть полный список можно по ссылке.
Ранее мы рассказывали, какие способы помогут избежать диабета.
Читайте также, какие продукты приводят к повышению риска диабета.