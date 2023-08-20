В НСЗУ зробили важливе оголошення про безкоштовне лікування для українців: як його отримати

Яка різниця між психологічною та психіатричною допомогою

Психологи застосовують різноманітні доказові методи і підходи, щоби допомогти людині пережити травматичні події, адаптуватися до змін, змінити відносини з близькими і покращити психічне здоров'я. Натомість психіатрія - це галузь медицини, що займається діагностикою та лікуванням психічних розладів.

"Психіатри розуміють, як біологічні чинники впливають на психічне здоровʼя людини, і можуть лікувати психічні захворювання за допомогою медикаментів, скеровувати на подальше лікування, приймати рішення про госпіталізацію", - пояснюють в НСЗУ.

До психолога потрібно йти, якщо ви:

схильні до тривожних думок

маєте проблеми у спілкуванні з людьми

переживаєте травматичні події та зміни в житті

втратили близьку людину

До психіатра потрібно йти, якщо ви:

маєте емоційні порушення (у т. ч. після пережитого травматичного досвіду)

відчуваєте розлади настрою (наприклад, апатію)

потерпаєте від панічних атак, фобій, навʼязливих думок

маєте тривалі розлади сну, розлади харчової поведінки

помітили слухові або зорові галюцинації

фіксуєте суїцидальні думки або думки про завдання ушкоджень собі чи іншим

маєте залежності

Дізнатися про заклади, які надають послуги з охорони психічного здоровʼя, можна у контакт-центрі НСЗУ, зателефонувавши за номером 16-77.

Які види допомоги передбачені

Програма передбачає надання на безоплатній основі наступних послуг:

супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги

психіатрична допомога дорослим та дітям, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами

психіатрична допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах

Щоб звернутись до психіатра амбулаторно, потрібно знайти таку поліклініку чи лікарню, яка має договір з НСЗУ за пакетом "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах" та психіатра у штаті.