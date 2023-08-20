В НСЗУ зробили важливе оголошення про безкоштовне лікування для українців: як його отримати

Українці можуть отримати як психологічну, так і психіатричну допомогу безоплатно за Програмою медичних гарантій.
Про те, як це зробити, розповіла НСЗУ в Telegram.
Психологи застосовують різноманітні доказові методи і підходи, щоби допомогти людині пережити травматичні події, адаптуватися до змін, змінити відносини з близькими і покращити психічне здоров'я. Натомість психіатрія - це галузь медицини, що займається діагностикою та лікуванням психічних розладів.
"Психіатри розуміють, як біологічні чинники впливають на психічне здоровʼя людини, і можуть лікувати психічні захворювання за допомогою медикаментів, скеровувати на подальше лікування, приймати рішення про госпіталізацію", - пояснюють в НСЗУ.
До психолога потрібно йти, якщо ви:
До психіатра потрібно йти, якщо ви:
Дізнатися про заклади, які надають послуги з охорони психічного здоровʼя, можна у контакт-центрі НСЗУ, зателефонувавши за номером 16-77.
Програма передбачає надання на безоплатній основі наступних послуг:
Щоб звернутись до психіатра амбулаторно, потрібно знайти таку поліклініку чи лікарню, яка має договір з НСЗУ за пакетом "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах" та психіатра у штаті.
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