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В НСЗУ зробили важливе оголошення про безкоштовне лікування для українців: як його отримати

Як отримати безкоштовно допомогу (фото ілюстративне: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Українці можуть отримати як психологічну, так і психіатричну допомогу безоплатно за Програмою медичних гарантій.

Про те, як це зробити, розповіла НСЗУ в Telegram.

Яка різниця між психологічною та психіатричною допомогою

Психологи застосовують різноманітні доказові методи і підходи, щоби допомогти людині пережити травматичні події, адаптуватися до змін, змінити відносини з близькими і покращити психічне здоров'я. Натомість психіатрія - це галузь медицини, що займається діагностикою та лікуванням психічних розладів.

"Психіатри розуміють, як біологічні чинники впливають на психічне здоровʼя людини, і можуть лікувати психічні захворювання за допомогою медикаментів, скеровувати на подальше лікування, приймати рішення про госпіталізацію", - пояснюють в НСЗУ.

До психолога потрібно йти, якщо ви:

  • схильні до тривожних думок
  • маєте проблеми у спілкуванні з людьми
  • переживаєте травматичні події та зміни в житті
  • втратили близьку людину

До психіатра потрібно йти, якщо ви:

  • маєте емоційні порушення (у т. ч. після пережитого травматичного досвіду)
  • відчуваєте розлади настрою (наприклад, апатію)
  • потерпаєте від панічних атак, фобій, навʼязливих думок
  • маєте тривалі розлади сну, розлади харчової поведінки
  • помітили слухові або зорові галюцинації
  • фіксуєте суїцидальні думки або думки про завдання ушкоджень собі чи іншим
  • маєте залежності

Дізнатися про заклади, які надають послуги з охорони психічного здоровʼя, можна у контакт-центрі НСЗУ, зателефонувавши за номером 16-77.

Які види допомоги передбачені

Програма передбачає надання на безоплатній основі наступних послуг:

  • супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги
  • психіатрична допомога дорослим та дітям, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами
  • психіатрична допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах

Щоб звернутись до психіатра амбулаторно, потрібно знайти таку поліклініку чи лікарню, яка має договір з НСЗУ за пакетом "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах" та психіатра у штаті. 

Раніше ми розповідали про те, що діти можуть отримати безплатні ліки.

Читайте також про те, які операції є безплатними для українців.

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