В НСЗУ сделали важное объявление о бесплатном лечении для украинцев: как его получить

Украинцы могут получить как психологическую, так и психиатрическую помощь бесплатно по Программе медицинских гарантий.
О том, как это сделать, рассказала НСЗУ в Telegram.
Психологи применяют различные доказательные методы и подходы, чтобы помочь человеку пережить травматические события, адаптироваться к изменениям, изменить отношения с близкими и улучшить психическое здоровье. А психиатрия - это отрасль медицины, которая занимается диагностикой и лечением психических расстройств.
"Психиатры понимают, как биологические факторы влияют на психическое здоровье человека и могут лечить психические заболевания с помощью медикаментов, направлять на дальнейшее лечение, принимать решения о госпитализации", - объясняют в НСЗУ.
К психологу нужно идти, если вы:
К психиатру нужно идти, если вы:
Узнать об учреждениях, которые предоставляют услуги по охране психического здоровья, можно в контакт-центр НСЗУ, позвонив по номеру 16-77.
Программа предусматривает предоставление на бесплатной основе следующих услуг:
Чтобы обратиться к психиатру амбулаторно, нужно найти такую поликлинику или больницу, у которой есть договор с НСЗУ по пакету "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях" и психиатра в штате.
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