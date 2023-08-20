В НСЗУ сделали важное объявление о бесплатном лечении для украинцев: как его получить

Какая разница между психологической и психиатрической помощью

Психологи применяют различные доказательные методы и подходы, чтобы помочь человеку пережить травматические события, адаптироваться к изменениям, изменить отношения с близкими и улучшить психическое здоровье. А психиатрия - это отрасль медицины, которая занимается диагностикой и лечением психических расстройств.

"Психиатры понимают, как биологические факторы влияют на психическое здоровье человека и могут лечить психические заболевания с помощью медикаментов, направлять на дальнейшее лечение, принимать решения о госпитализации", - объясняют в НСЗУ.

К психологу нужно идти, если вы:

склонны к тревожным мыслям

есть проблемы в общении с людьми

переживаете травматические события и изменения в жизни

потеряли близкого человека

К психиатру нужно идти, если вы:

имеете эмоциональные нарушения (в т. ч. после пережитого травматического опыта)

чувствуете расстройства настроения (например, апатию)

страдаете от панических атак, фобий, навязчивых мыслей

имеете длительные расстройства сна, расстройства пищевого поведения

заметили слуховые или зрительные галлюцинации

фиксируете суицидальные мысли или мысли о нанесении повреждений себе или другим

имеете зависимость

Узнать об учреждениях, которые предоставляют услуги по охране психического здоровья, можно в контакт-центр НСЗУ, позвонив по номеру 16-77.

Какие виды помощи предусмотрены

Программа предусматривает предоставление на бесплатной основе следующих услуг:

сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи

психиатрическая помощь взрослым и детям, которою предоставляют мобильные мультидисциплинарные командады

психиатрическая помощь взрослым и детям в стационарных условиях

Чтобы обратиться к психиатру амбулаторно, нужно найти такую поликлинику или больницу, у которой есть договор с НСЗУ по пакету "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях" и психиатра в штате.