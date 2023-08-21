НСЗУ зробила важливу заяву щодо електронних рецептів: що треба знати українцям

Що треба знати про електронні рецепти

"Понад 4,2 млн пацієнтів отримали "Доступні ліки" за електронним рецептом. Від квітня 2019 року виписано понад 60 млн е-рецептів, погашено - майже 51 млн. Попри успішне використання е-рецепту в різних куточках України, міфи продовжують ширитись", - зазначають у НСЗУ.

У службі назвали найпоширеніші міфи:

ті, хто не мають смартфону, а користуються стареньким кнопковим мобільним телефоном, не зможуть отримати електронний рецепт

е-рецепт ускладнює доступ пацієнтам до ліків

в селі неможливо отримати ліки за е-рецептом

"Наголошуємо: вся ця інформація не відповідає дійсності", - кажуть у службі.

Вони наводять ключові моменти, які треба знати про електронні рецепти.

Як отримати е-рецепт по телефону (фото: НСЗУ)

Е-рецепт можна отримувати на кнопковий телефон

"Е-рецепт не є якимось складним зображенням, це - звичайне смс-повідомлення, яке надходить на будь-який мобільний телефон, як кнопковий, так і смартфон. Смс містить номер електронного рецепта, який власне і потрібен фармацевту", - пояснюють фахівці.

При цьому вони зазначають, що пацієнтам потрібно звертати увагу на пам’ять у старих кнопкових телефонах, щоб вона не була заповнена. Ємність пам’яті є обмеженою. Тому слід видаляти старі смс та іншу непотрібну інформацію, щоб отримувати нові смс.

Е-рецепт може видрукувати лікар

"Якщо людина не користується мобільним телефоном - лікар може видрукувати електронний рецепт на прохання пацієнта. Це - інформаційна пам’ятка, що містить усю необхідну інформацію для отримання "Доступних ліків" чи інсуліну безоплатно або з частковою доплатою", - додають в НСЗУ.

Е-рецепт спрощує доступ пацієнтам до ліків

Пацієнт із діагностованим хронічним захворюванням та призначеним лікуванням може звернутися до свого сімейного чи лікуючого лікаря дистанційно. Лікар створить рецепт в ЕСОЗ, а пацієнту надійде смс з номером рецепта, який потрібно показати в аптеці.

"В аптеку пацієнтові також не обов’язково вирушати. Номер е-рецепту легко переслати чи повідомити рідним. І вони отримають "Доступні ліки" для людини, якій важко дістатись до аптеки", - зазначають експерти.

Ліки за е-рецептом можна отримати і в селі, і в місті

З 2023 року всі аптеки без виключення підключені до електронної системи охорони здоровʼя та мають змогу відпускати рецептурні лікарські засоби за електронним рецептом, В тому числі - електронні рецепти на інсулін та препарати за програмою "Доступні ліки".

"Пацієнти можуть отримати "Доступні ліки" в будь-якому населеному пункті, де аптеки беруть участь у програмі реімбурсації. Такі аптеки мають на дверях наліпку "Тут є "Доступні ліки" та розташовані в містах та селах", - наголошують в НСЗУ.

Мешканцям села, в якому немає аптеки, що відпускає "Доступні ліки", потрібно звертатися до місцевої влади з цим питанням. Саме вона відповідальна за якість медицини в громаді, за зручні маршрути пацієнтів та доступність медицини.

На які ліки потрібен рецепт (фото: МОЗ України)