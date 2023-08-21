НСЗУ сделала важное заявление по поводу электронных рецептов: что нужно знать украинцам

Что нужно знать об электронных рецептах

"Свыше 4,2 млн пациентов получили "Доступні ліки" по электронному рецепту. С апреля 2019 года выписано более 60 млн е-рецептов, погашено - почти 51 млн. Несмотря на успешное использование е-рецепта в разных уголках Украины, мифы продолжают распространяться", - отмечают в НСЗУ.

В службе назвали самые распространенные мифы:

те, у кого нет смартфона, а пользуются стареньким кнопочным мобильным телефоном, не смогут получить электронный рецепт

е-рецепт затрудняет доступ пациентам к лекарствам

в селе невозможно получить лекарство по е-рецепту

"Отмечаем: вся эта информация не соответствует действительности", - говорят в службе.

Они приводят ключевые моменты, которые нужно знать об электронных рецептах.

Как получить е-рецепт по телефону (фото: НСЗУ)

Е-рецепт можно получать на кнопочной телефон

"Е-рецепт не является каким-то сложным изображением, это - обычное смс-сообщение, поступающее на любой мобильный телефон, как кнопочный, так и смартфон. Смс содержит номер электронного рецепта, который собственно и нужен фармацевту", - объясняют специалисты.

При этом они отмечают, что пациентам следует обращать внимание на память в старых кнопочных телефонах, чтобы она не была заполнена. Емкость памяти ограничена. Поэтому следует удалять старые смс и другую ненужную информацию, чтобы получать новые смс.

Е-рецепт может напечатать врач

"Если человек не пользуется мобильным телефоном - врач может напечатать электронный рецепт по просьбе пациента. Это - информационная памятка, содержащая всю необходимую информацию для получения препарата по программе "Доступні ліки" или инсулина бесплатно, или с частичной доплатой", - добавляют в НСЗУ.

Е-рецепт упрощает доступ пациентам к лекарствам

Пациент с диагностированным хроническим заболеванием и назначенным лечением может обратиться к своему семейному или лечащему врачу дистанционно. Врач создаст рецепт в ЕСОЗ, а пациенту поступит смс с номером рецепта, который нужно показать в аптеке.

"В аптеку пациенту также не обязательно отправляться. Номер е-рецепта легко переслать или сообщить родным. И они получат "Доступні ліки" для человека, которому тяжело добраться до аптеки", - отмечают эксперты.

Лекарство по е-рецепту можно получить и в селе, и в городе

С 2023 года все аптеки без исключения подключены к электронной системе здравоохранения и могут отпускать рецептурные лекарства по электронному рецепту, в том числе - электронные рецепты на инсулин и препараты по программе "Доступні ліки".

"Пациенты могут получить "Доступні ліки" в любом населенном пункте, где аптеки принимают участие в программе реимбурсации. Такие аптеки имеют на дверях наклейку "Здесь есть "Доступні ліки" и расположены в городах и селах", - отмечают в НСЗУ.

Жителям села, в котором нет аптеки, отпускающей "Доступні ліки", нужно обращаться к местным властям по этому вопросу. Именно они отвечают за качество медицины в громаде, за удобные маршруты пациентов и доступность медицины.

На какие лекарства нужен рецепт (фото: Минздрав Украины)