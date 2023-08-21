НСЗУ зробила важливу заяву щодо електронних рецептів: що треба знати українцям

Електронні рецепти спрощують доступ українцям до ліків. Але серед пацієнтів досі побутує багато міфів про е-рецепт, які не дозволяють їм повноцінно користуватись послугою.

Що треба знати про електронні рецепти

"Понад 4,2 млн пацієнтів отримали "Доступні ліки" за електронним рецептом. Від квітня 2019 року виписано понад 60 млн е-рецептів, погашено - майже 51 млн. Попри успішне використання е-рецепту в різних куточках України, міфи продовжують ширитись", - зазначають у НСЗУ.

У службі назвали найпоширеніші міфи:

ті, хто не мають смартфону, а користуються стареньким кнопковим мобільним телефоном, не зможуть отримати електронний рецепт

е-рецепт ускладнює доступ пацієнтам до ліків

в селі неможливо отримати ліки за е-рецептом

"Наголошуємо: вся ця інформація не відповідає дійсності", - кажуть у службі.

Вони наводять ключові моменти, які треба знати про електронні рецепти.

Як отримати е-рецепт по телефону (фото: НСЗУ)

Е-рецепт можна отримувати на кнопковий телефон

"Е-рецепт не є якимось складним зображенням, це - звичайне смс-повідомлення, яке надходить на будь-який мобільний телефон, як кнопковий, так і смартфон. Смс містить номер електронного рецепта, який власне і потрібен фармацевту", - пояснюють фахівці.

При цьому вони зазначають, що пацієнтам потрібно звертати увагу на пам’ять у старих кнопкових телефонах, щоб вона не була заповнена. Ємність пам’яті є обмеженою. Тому слід видаляти старі смс та іншу непотрібну інформацію, щоб отримувати нові смс.

Е-рецепт може видрукувати лікар

"Якщо людина не користується мобільним телефоном - лікар може видрукувати електронний рецепт на прохання пацієнта. Це - інформаційна пам’ятка, що містить усю необхідну інформацію для отримання "Доступних ліків" чи інсуліну безоплатно або з частковою доплатою", - додають в НСЗУ.

Е-рецепт спрощує доступ пацієнтам до ліків

Пацієнт із діагностованим хронічним захворюванням та призначеним лікуванням може звернутися до свого сімейного чи лікуючого лікаря дистанційно. Лікар створить рецепт в ЕСОЗ, а пацієнту надійде смс з номером рецепта, який потрібно показати в аптеці.

"В аптеку пацієнтові також не обов’язково вирушати. Номер е-рецепту легко переслати чи повідомити рідним. І вони отримають "Доступні ліки" для людини, якій важко дістатись до аптеки", - зазначають експерти.

Ліки за е-рецептом можна отримати і в селі, і в місті

З 2023 року всі аптеки без виключення підключені до електронної системи охорони здоровʼя та мають змогу відпускати рецептурні лікарські засоби за електронним рецептом, В тому числі - електронні рецепти на інсулін та препарати за програмою "Доступні ліки".

"Пацієнти можуть отримати "Доступні ліки" в будь-якому населеному пункті, де аптеки беруть участь у програмі реімбурсації. Такі аптеки мають на дверях наліпку "Тут є "Доступні ліки" та розташовані в містах та селах", - наголошують в НСЗУ.

Мешканцям села, в якому немає аптеки, що відпускає "Доступні ліки", потрібно звертатися до місцевої влади з цим питанням. Саме вона відповідальна за якість медицини в громаді, за зручні маршрути пацієнтів та доступність медицини.

На які ліки потрібен рецепт (фото: МОЗ України)