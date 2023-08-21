НСЗУ сделала важное заявление по поводу электронных рецептов: что нужно знать украинцам
Электронные рецепты упрощают доступ украинцам к лекарству. Но среди пациентов до сих пор существует много мифов об е-рецепте, которые не позволяют им полноценно пользоваться услугой.
Об этом пишет Национальная служба здоровья Украины Facebook.
Что нужно знать об электронных рецептах
"Свыше 4,2 млн пациентов получили "Доступні ліки" по электронному рецепту. С апреля 2019 года выписано более 60 млн е-рецептов, погашено - почти 51 млн. Несмотря на успешное использование е-рецепта в разных уголках Украины, мифы продолжают распространяться", - отмечают в НСЗУ.
В службе назвали самые распространенные мифы:
- те, у кого нет смартфона, а пользуются стареньким кнопочным мобильным телефоном, не смогут получить электронный рецепт
- е-рецепт затрудняет доступ пациентам к лекарствам
- в селе невозможно получить лекарство по е-рецепту
"Отмечаем: вся эта информация не соответствует действительности", - говорят в службе.
Они приводят ключевые моменты, которые нужно знать об электронных рецептах.
Как получить е-рецепт по телефону (фото: НСЗУ)
Е-рецепт можно получать на кнопочной телефон
"Е-рецепт не является каким-то сложным изображением, это - обычное смс-сообщение, поступающее на любой мобильный телефон, как кнопочный, так и смартфон. Смс содержит номер электронного рецепта, который собственно и нужен фармацевту", - объясняют специалисты.
При этом они отмечают, что пациентам следует обращать внимание на память в старых кнопочных телефонах, чтобы она не была заполнена. Емкость памяти ограничена. Поэтому следует удалять старые смс и другую ненужную информацию, чтобы получать новые смс.
Е-рецепт может напечатать врач
"Если человек не пользуется мобильным телефоном - врач может напечатать электронный рецепт по просьбе пациента. Это - информационная памятка, содержащая всю необходимую информацию для получения препарата по программе "Доступні ліки" или инсулина бесплатно, или с частичной доплатой", - добавляют в НСЗУ.
Е-рецепт упрощает доступ пациентам к лекарствам
Пациент с диагностированным хроническим заболеванием и назначенным лечением может обратиться к своему семейному или лечащему врачу дистанционно. Врач создаст рецепт в ЕСОЗ, а пациенту поступит смс с номером рецепта, который нужно показать в аптеке.
"В аптеку пациенту также не обязательно отправляться. Номер е-рецепта легко переслать или сообщить родным. И они получат "Доступні ліки" для человека, которому тяжело добраться до аптеки", - отмечают эксперты.
Лекарство по е-рецепту можно получить и в селе, и в городе
С 2023 года все аптеки без исключения подключены к электронной системе здравоохранения и могут отпускать рецептурные лекарства по электронному рецепту, в том числе - электронные рецепты на инсулин и препараты по программе "Доступні ліки".
"Пациенты могут получить "Доступні ліки" в любом населенном пункте, где аптеки принимают участие в программе реимбурсации. Такие аптеки имеют на дверях наклейку "Здесь есть "Доступні ліки" и расположены в городах и селах", - отмечают в НСЗУ.
Жителям села, в котором нет аптеки, отпускающей "Доступні ліки", нужно обращаться к местным властям по этому вопросу. Именно они отвечают за качество медицины в громаде, за удобные маршруты пациентов и доступность медицины.
На какие лекарства нужен рецепт (фото: Минздрав Украины)
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