Сильнейшая магнитная буря обрушится на Украину: названа дата

Магнитные бури в ноябре будут длиться несколько дней подряд
Магнитные бури в ноябре 2019 года накроют Украину сразу в несколько этапов. И если первая волна будет не очень сильной, то вторую смогут ощутить не только метеочувствительные люди.
Информация о датах магнитных бурь поможет лучше понять причины плохого самочувствия, которое возможно во время геомагнитных колебаний. О днях геомагнитных колебаний пишет Сегодня.
Незначительные колебания ожидаются 10, 11, 22, а также 23 ноября.
А серьезных магнитных бурь стоит ждать 17, 20 и 21 числа.
Магнитные бури в ноябре (фото: pxhere.com)
В период геомагнитных встрясок даже у здорового человека может внезапно разболеться голова, появиться сонливость, общая слабость, апатия и раздражительность.
Но особенно подвержены влиянию геомагнитных бурь метеочувствительные люди, а также те, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания, гипертоники и другие хронические недуги.