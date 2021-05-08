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Новый скандал в УЗ: пассажиры ехали в вагоне с ведрами из-за дырявого потолка (видео)

Новина українською → Суббота 08 мая 2021 14:06
Новый скандал в УЗ: пассажиры ехали в вагоне с ведрами из-за дырявого потолка (видео) Фото: Укрзализныця снова оскандалилась (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Укрзализныця снова попала в скандал. На этот раз из-за дырявого потолка в поезде Киев-Николаев, из-за которого вагон едва не затопило. Ну, а чтобы этого не произошло, пассажиры вынуждены были во время поездки держать возле себя ведра.

Видео и фото инцидента опубликовала Галина Попцова на своей странице в Facebook.

В чем суть инцидента

На кадрах видно, что дождь обильно заливал пол и нижние пассажирские кровати с ламп в потолке.

Чтобы не намокнуть, людям пришлось постоянно следить за собственными вещами и багажом, а также загибать ноги, поскольку в некоторых местах вагона образовались целые лужи. Кое-кто из пассажиров держал возле себя ведра.

"Боюсь, что к утру в этом поезде Киев-Николаев пассажиры начнут топить дровами", - иронично подписала видео женщина.

Новый скандал в УЗ: пассажиры ехали в вагоне с ведрами из-за дырявого потолка (видео)

Вот такая ситуация произошла в вагоне №17 поезда Киев-Николаев

В УЗ отреагировали на скандал

Позже в комментариях к посту Галины представители Укрзализныци отреагировали на данный инцидент и принесли извинения "за негативный опыт, с которым вы столкнулись".

"Информация передана в соответствующее подразделение. По прибытии поезда на конечную станцию в депо будет детальный осмотр вагона для дальнейшего исправления ситуации и исключения вагона из состава поезда. Извините, пожалуйста, за принесенные неудобства", - добавили в пресс-службе УЗ.

Ранее сообщалось, что пассажиры поезда "Интерсити" оставили после себя в вагоне целые горы мусора, и в сети появилось фото такого свинарника.

Также мы писали о том, что проводник УЗ раскрыл новую воровскую схему в пассажирских поездах.

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