Новий скандал в УЗ: пасажири їхали у вагоні з відрами через діряву стелю (відео)

Укрзалізниця знову потрапила у скандал. Цього разу через діряву стелю у потязі Київ-Миколаїв, через яку вагон ледь не затопило. Ну, а щоб цього не сталося, то пасажири вимушені були під час поїздки тримати біля себе відра.

Відео і фото цього інциденту опублікувала Галина Попцова на своїй сторінці у Facebook .

У чому суть інциденту

На кадрах видно, що дощ рясно заливав підлогу та нижні пасажирські ліжка з ламп у стелі.

Щоб не намокнути, людям довелося постійно пильнувати власні речі й багаж, а також загинати ноги, оскільки у деяких місцях вагону утворилися цілі калюжі. Дехто з пасажирів тримав біля себе відра.

"Боюся, що до ранку у цьому потязі Київ-Миколаїв пасажири почнуть топити дровами", - іронічно підписала відео жінка.

Ось така ситуація сталася у вагоні №17 потягу Київ-Миколаїв

В УЗ відреагували на скандал

Пізніше у коментарях до допису Галини представники Укрзалізниці відреагували на даний інцидент і принесли вибачення "за негативний досвід, з яким ви зіткнулися".

"Інформація передана до відповідного підрозділу. Після прибуття потягу на кінцеву станцію в депо буде детальний огляд вагону для подальшого виправлення ситуації та виключення вагону зі складу потягу. Вибачте, будь ласка, за принесені незручності", - додали у прес-службі УЗ.