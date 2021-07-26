UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Новый скандал на Олимпийских играх 2020: лодка едва не задавила спортсменов (видео)

Автор: Анна Шиканова

На Олимпиаде в Токио телевизионная лодка едва не задавила спортсменов, который начали дистанцию по триатлону. Лодка подплыла слишком близко к помосту и сорвала триатлонистам старт.

Видео инцидента разместил на своей странице в Twitter Джо Помплияно.

На кадрах видео видно, что катер съемочной группы не позволила нескольким спортсменам начать заплыв, так как им просто некуда было прыгать в воду. Огромная лодка просто перегородила место для прыжка спортсменов.

Лодка с аппаратурой начала стремительно уплывать от помоста и снова оконфузилась, едва не задавив тех спортсменов, которые уже находились на тот момент в воде.

"Абсолютно дикий старт по мужскому триатлону. Лодка с телевизором и двумя подвесными моторами встала на пути у стартовой пушки. А затем попыталась развернуться назад, когда спортсмены уже нырнули в воду. Это привело к перезапуску гонки", - так автор подписал видео инцидента.

К счастью, трагедии удалось избежать, а триатлонистам пришлось начать дистанцию заново.

Стоит отметить, что ранее мы сообщали о том, какое место на Олимпийских играх в Токио заняли украинские спортсмены по прыжкам в воду.

А также мы писали о том, что на Олимпиаде 2020 вынуждены были перенести соревнования четверых украинских спортсменов из-за того, что к городу приближается тайфун.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада 2020