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Новий скандал на Олімпійських іграх 2020: човен ледь не задавив спортсменів (відео)

Автор: Анна Шиканова

На Олімпіаді в Токіо телевізійний човен ледь не задавив спортсменів, які почали дистанцію з тріатлону. Човен підплив занадто близько до помосту і зірвав тріатлоністам старт.

Відео інциденту розмістив на своїй сторінці в Twitter Джо Помпліяно.

На кадрах відео видно, що катер знімальної групи не дозволив кільком спортсменам почати заплив, через те, що їм просто нікуди було стрибати у воду. Величезний човен просто перегородив місце для стрибка спортсменів.

Човен з апаратурою почав стрімко спливати від помосту і знову осоромився, ледь не задавивши тих спортсменів, які вже перебували на той момент у воді.

"Абсолютно дикий старт по чоловічому тріатлону. Човен з телевізором і двома підвісними моторами встав на шляху біля стартової гармати. А потім спробував розвернутися назад, коли спортсмени вже пірнули у воду. Це призвело до перезапуску перегонів", - так автор підписав відео інциденту.

На щастя, трагедії вдалося уникнути, а тріатлоністам довелося почати дистанцію заново.

Варто відзначити, що раніше ми повідомляли про те, що, яке місце на Олімпійських Іграх в Токіо зайняли українські спортсмени зі стрибків у воду.

А також ми писали про те, що на Олімпіаді 2020 змушені були перенести змагання чотирьох українських спортсменів через те, що до міста наближається тайфун.

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Олімпіада 2020