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Новий президент – це не кінець життя: психолог пояснив, як заспокоїтися після виборів

STYLERЖиття    22.04.2019 - 22:57
Новий президент – це не кінець життя: психолог пояснив, як заспокоїтися після виборів
Як прийняти результат виборів (Колаж РБК-Україна)

Психолог дав поради, як прийняти результати виборів і знизити агресію

Після декількох тижнів передвиборної гонки президентських виборів, українці опинилися в нервовому напруженні і в суспільстві зашкалює рівень агресії. Про те, як зняти напругу і заспокоїтися після виборів, розповів кандидат психологічних наук, завідувач кафедри практичної психології Ігор Корнієнко в коментарі для видання Galnet.

Ігор Корнієнко пояснив, що новий президент в країні – це не кінець життя і дав практичні поради про те, як прийняти результати виборів і заспокоїтися.

  • Змінити вид діяльності. Зайнятися фізичними вправами, спортом, багато гуляти. Можна поїхати на дачу і зайнятися городом.
  • Зосередитися на собі або своїх близьких. Президенти є, були і будуть. Новий президент – це не кінець життя.
  • Позитивна психологія. У будь-якій, на перший погляд, негативній ситуації є щось позитивне. Надія на краще, прийшла весна, скоро велике свято. У всьому негативному однозначно є щось позитивне. Просто потрібно включити критичне мислення і шукати позитив.
  • Змінити зовнішнє оточення. Банально, але дуже дієво.
  • Неконтактні види спорту. Тобто, види спорту, в яких присутній м'яч: баскетбол, волейбол, футбол. Завдяки ударам по м'ячу виходить зайва агресія.
  • Плавання. Вода розслабляє, масажує тіло людини, забирає зайву агресію.

Новий президент – це не кінець життя: психолог пояснив, як заспокоїтися після виборівЯк знизити рівень агресії і заспокоїтися після виборів (Колаж РБК-Україна)

  • Кричати. Не один на одного, звичайно. Виїхати в ліс, в поле, на річку – куди-небудь, де менше людей. Якщо вас переповнює агресія і негативні емоції, то просто кричати, поки сил вистачить.
  • Говорити. Так звана "кухонна" психотерапія. Поговорити з друзями або психологом про емоції, які переповнюють. Промовляючи негативні емоції і почуття, людина частково звільняється від них.
  • Писати. Взяти аркуш паперу і ручку, записати ті емоції, які переповнюють. Якщо щось не подобається в новому президенті, написати йому листа і висловитися, не соромлячись у виразах. Переносячи думки на аркуш паперу, ми частково від них позбулися.
  • Музика. Слухайте музику, адже вона створює унікальний простір для відпочинку.
  • Почуття гумору. Колись Ганді говорив: "Якщо б не гумор – я давно б помер". До всього бажано ставитися з гумором.
  • Масаж. Важливо масажувати задню частину шиї і крилоподібні м'язи. Тоді людина, яка пригнічена, автоматично випрямляється і змінює свій емоційний стан.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Супрун розвіяла міфи про стрес.

А також розповідали про те, що Уляна Супрун розповіла українцям про те, як стати щасливими.

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