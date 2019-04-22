Как побороть стресс: Супрун развеяла мифы о недуге

Супрун дала советы о том, как справится со стрессом
Уляна Супрун дала советы том, как побороть и перенести стресс. Кроме того, и. о. министра здравоохранения развеяла мифы касательно стресса. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
По словам Супрун, во время стресса нейронные сети частично разъединяются, но потом, после воздействия стресса, они активно строятся заново. Так человек учится.
Поэтому утверждение о том, что нервные клетки не восстанавливаются не является действительностью. Нервные клетки не "сгорают" из-за того, что мы нервничаем.
Этот миф появился из неудачного научного эксперимента, когда в конце 90-х, в Кении карликовые зеленые обезьяны, которые находились в исследовательском центре, внезапно скончались.
Вскрытие показало, что у обезьян погибли нейроны гиппокампа - области мозга, которые привлечены в память и обучение. Причиной гибели животных и нейронов ученные считали стресс, который произошел из-за социальной изоляции обезьян от стаи. После этого медиа начали поголовно писать о том, что стресс убивает нейроны.
Супрун рассказала, как справиться со стрессом (иллюстративное фото: pixabay.com)
По словам Супрун, хронический стресс ухудшает работу нейронных сетей и вносит свой вклад в развитие нейродегенеративных болезней. Для противостояния стрессу есть два пути: преодоление и избегание.
При этом избегание стресса - это деструктивный путь, когда мы отвергаем существование проблемы, начинаем прибегать к алкоголю или наркотикам, ищем выброс эмоциям и становимся равнодушными.
Преодоление - это конструктивный путь. Это принятие ситуации, планирование и активные действия по преодолению, поиск поддержки и позитива.
Эксперт также дала несколько советов о том, как помочь своему организму позаботиться о нейронах:
Напомним, что Супрун поделилась эффективными упражнениями, которые уменьшают боль в спине.
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