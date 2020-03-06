Новый премьер Шмыгаль собрался подавать воду в Крым: сеть сотрясла волна гнева

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что воду в Крым надо дать, но потом передумал
Новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что воду в оккупированный Крым надо подавать, так как там живут украинцы. Он считает, что отсутствие водных ресурсов на полуострове приведет к экокатастрофе. Об этом он сказал в программе "Право на власть".
"Вопрос подачи воды в оккупированный Крым - это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму. Неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе. Там живут украинцы, мы не перекроем воду для украинцев. Крым - это Украина...", - заявил Шмыгаль.
Интересно, что позже новый премьер открестился от своих слов и внес некоторые поправки в свое заявление. Министр написал на своей Facebook-странице, что воду в Крым подадут тогда, когда он вернется в состав Украины.
"Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого в деокупации полуострова и возвращение его в состав Украины", - подчеркнул Шмыгаль.
В сети скандальные высказывания нового премьера Шмыгаля совсем не поняли. Его начали называть "агентом Кремля", "предателем" и даже "чертом". Украинцы не стесняются в выражениях и называют его высказывания очередной "зрадой".
Отреагировал на заявление журналист Роман Цымбалюк.
"Хорошее начало: наш новый премьер «не профан» может упростить жизнь оккупационным властям в Крыму. Вариант. На сэкономленные деньги они поставят танков на Донбасс в рамках проекта "мы симпатизируем", - написал он.
Журналист Семен Кабакаев также возмущен действиями нового премьера. Он считает, что Шмыгаль плохо начал и "плохо кончит".
"У мене два варіанти, або Шмигаль почав курс який запланували на відновлення миру з РФ, або це знов зняття реакції суспільства, подивитись, проковтнуть чи ні. Погано почав, погано закінчить", - написал Кабакаев.
В комментариях к новостям о Шмыгале обиженные украинцы не сдерживают эмоций.
Скриншот комментариев (Facebook)