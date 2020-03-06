Новий прем'єр Шмигаль зібрався подавати воду в Крим: мережу накрила хвиля гніву

Новий прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що воду в Крим треба дати, але потім передумав
Новопризначений прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що воду в окупований Крим треба подавати, адже там живуть українці. Він вважає, що відсутність водних ресурсів на півострові призведе до екокатастрофи. Про це він сказав у програмі "Право на владу".
"Питання подачі води в окупований Крим - це не питання торгівлі з окупантом, це не питання якогось бізнесу, це питання гуманітарної відповідальності перед людьми, які живуть у Криму. Неподання туди води приведе до гуманітарної катастрофи. Там живуть українці, ми не перекриємо воду для українців. Крим - це Україна...", - заявив Шмигаль.
Цікаво, що пізніше новий прем'єр відхрестився від своїх слів і вніс деякі поправки у свою заяву. Міністр написав на своїй Facebook-сторінці, що воду в Крим подадуть тоді, коли він повернеться до складу України.
"Позиція залишається незмінною: ми хотіли б подавати воду нашим громадянам, але не можемо і не маємо технічної можливості робити цього в деокупации півострова і повернення його до складу України", - підкреслив Шмигаль.
У мережі скандальні висловлювання нового прем'єра Шмигаля зовсім не зрозуміли. Його почали називати "агентом Кремля", "зрадником" і навіть "чортом". Українці не соромляться у висловах і називають його висловлювання черговою "зрадою".
Відреагував на заяву журналіст Роман Цимбалюк.
"Гарний початок: наш новий прем'єр "не профан" може спростити життя окупаційній владі в Криму. Варіант. На зекономлені гроші вони поставлять танків на Донбас у рамках проекту "ми симпатизуємо", - написав він.
Журналіст Семен Кабакаев також обурений діями нового прем'єра. Він вважає, що Шмигаль погано почав і "погано кінчить".
"У мене два варіанти, або Шмигаль почав курс який запланували на відновлення світу з РФ, або це знов зняття реакції суспільства, подивитись, проковтнуть чи ні. Погано почав, погано закінчить", - написав Кабакаев.
Скріншот коментарів (Facebook)