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Новый "кондиционер": в поезде Укрзализныци выпало окно (видео)

Новина українською →
Пятница 09 июля 2021 20:01
Новый "кондиционер": в поезде Укрзализныци выпало окно (видео) Фото: в поезде Укрзализныци выпало окно (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Тетяна Самарук

В поезде Укрзализныци сообщением Одесса – Мариуполь в одном из вагонов выпало окно вместе с рамой.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Репортер UA".

Так, на записи можно увидеть, что раму окна просто поставили рядом. Соответственно ремонту это окно уже не подлежит.

"В поезде Одесса – Мариуполь появилась инновационная система кондиционирования. В коридоре вагона купе выпало окно, вместе с рамой. Жаловались, что окна в поездах не открываются? А теперь попробуйте их закрыть", - написали под публикацией.

В комментариях пользователи жалуются, что поезда в ужасном состоянии, и нуждаются в замене.

  • За это мы платим все больше и больше. А руководители УЗ получают миллионные премии;
  • Возможно, когда-то мы устроим кровавый переворот, а не показуху на Майдане;
  • Не волнуйтесь на следующей станции сбегаем купим супер клей, и будет как новое;
  • Главное, что Укрзализныця себя не обижает. Миллионные премии, билеты подорожали. За что мы платим?;
  • Ну прям как в Европе.

Ранее мы сообщали, что Укрзализныцю разнесли за состояние туалетов в вагоне СВ.

Также нардепу выдали грязное дырявое постельное белье в люкс-вагоне поезда Укрзализныци.

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Укрзализныця поезд
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