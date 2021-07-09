Новый "кондиционер": в поезде Укрзализныци выпало окно (видео)
В поезде Укрзализныци сообщением Одесса – Мариуполь в одном из вагонов выпало окно вместе с рамой.
Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Репортер UA".
Так, на записи можно увидеть, что раму окна просто поставили рядом. Соответственно ремонту это окно уже не подлежит.
"В поезде Одесса – Мариуполь появилась инновационная система кондиционирования. В коридоре вагона купе выпало окно, вместе с рамой. Жаловались, что окна в поездах не открываются? А теперь попробуйте их закрыть", - написали под публикацией.
В комментариях пользователи жалуются, что поезда в ужасном состоянии, и нуждаются в замене.
- За это мы платим все больше и больше. А руководители УЗ получают миллионные премии;
- Возможно, когда-то мы устроим кровавый переворот, а не показуху на Майдане;
- Не волнуйтесь на следующей станции сбегаем купим супер клей, и будет как новое;
- Главное, что Укрзализныця себя не обижает. Миллионные премии, билеты подорожали. За что мы платим?;
- Ну прям как в Европе.
Ранее мы сообщали, что Укрзализныцю разнесли за состояние туалетов в вагоне СВ.
Также нардепу выдали грязное дырявое постельное белье в люкс-вагоне поезда Укрзализныци.