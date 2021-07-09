Новий "кондиціонер": у потязі Укрзалізниці випало вікно (відео)

У потязі Укрзалізниці сполученням Одеса – Маріуполь в одному з вагонів випало вікно разом з рамою.

Так, на записі можна побачити, що раму вікна просто поставили поруч. Відповідно ремонту це вікно вже не підлягає.

"У потязі Одеса – Маріуполь з'явилася інноваційна система кондиціонування. У коридорі вагона купе випало вікно, разом з рамою. Скаржилися, що вікна в потягах не відчиняються? А тепер спробуйте їх зачинити", – написали під публікацією.

У коментарях користувачі скаржаться, що потяги у жахливому стані, і потребують заміни.