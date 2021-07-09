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Новий "кондиціонер": у потязі Укрзалізниці випало вікно (відео)

Новость на русском →
П'ятниця 09 липня 2021 20:01
Новий "кондиціонер": у потязі Укрзалізниці випало вікно (відео) Фото: у потязі Укрзалізниці випало вікно (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Тетяна Самарук

У потязі Укрзалізниці сполученням Одеса – Маріуполь в одному з вагонів випало вікно разом з рамою.

Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі "Репортер UA".

Так, на записі можна побачити, що раму вікна просто поставили поруч. Відповідно ремонту це вікно вже не підлягає.

"У потязі Одеса – Маріуполь з'явилася інноваційна система кондиціонування. У коридорі вагона купе випало вікно, разом з рамою. Скаржилися, що вікна в потягах не відчиняються? А тепер спробуйте їх зачинити", – написали під публікацією.

У коментарях користувачі скаржаться, що потяги у жахливому стані, і потребують заміни.

  • За це ми платимо все більше і більше. А керівники УЗ отримують мільйонні премії;
  • Можливо, колись ми влаштуємо кривавий переворот, а не показуху на майдані;
  • Не хвилюйтесь на наступній станції збігаємо купимо супер клей, і буде як нове;
  • Головне, що Укрзалізниця себе не ображає. Мільйонні премії, квитки подорожчали. За що ми платимо?;
  • Ну прям як в Європі.

Раніше ми повідомляли, що Укрзалізницю рознесли за стан туалетів у вагоні СВ.

Також нардепу видали брудну діряву постільну білизну у люкс-вагоні поїзда Укрзалізниці.

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