Нардепу выдали грязное дырявое постельное белье в люкс-вагоне поезда Укрзализныци (фото)
Укрзализныця попала в новый скандал после того, как народный депутат пожаловался на выданные ему в вагоне класса "люкс" комплекты постельного белья с дырками и грязными пятнами. Политик решил разобраться с подрядчиком, и инициирует проведение заседания следственной комиссии.
Об этом рассказал депутат от партии "Слуга народа" Александр Качура в своем Telegram.
Также он опубликовал фото постельного белья, которое получил в поезде.
"Обнаружил сегодня очередную дыру в УЗ. И это "Люкс". Зато у них премии в Набсовете по 500 тысяч. Распечатка второго комплекта оказалась неудачной. Простыня грязная, как и схемы, на которых отмывались деньги за ее стирку", - возмущается нардеп.
Качура добавил, что и на третьей простыни оказалась дырка.
Он обратился с претензиями к проводнику, и работник УЗ по факту жалобы пассажира составил акт.
"Буду просить коллегу Юлию Гришину вызвать ответственных лиц на заседание в следственную комиссию", - написал нардеп.
Нардеп показал грязное дырявое постельное белье в вагоне "Люкс" поезда Укрзализныци (фото: t.me/kachuratut)
Напомним, еще в марте в Укрзализныце рассказали о решении заменить постель в поездах на одноразовую, чтобы пассажиры перестали страдать от влажного и грязного белья.
Ранее сообщалось, что Ольгу Сумскую шокировали условия в поезде Укрзализныци, в котором не было кондиционера. Артистка записала эмоциональное видео с обращением к руководству УЗ.