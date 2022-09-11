Новый календарь выходных и праздников октября 2022: будем ли дополнительно отдыхать

В октябре 2022 в Украине будет отмечаться много важных государственных, религиозных, профессиональных праздников, главный из которых - День Защитника Украины, который совпадает с Покровом Пресвятой Богородицы.
Какие праздники отметим, будут ли дополнительные выходные - читайте в материале Styler ниже.
Всего в октябре 31 календарный день, из которых 21 день - рабочий, а 10 дней - выходные.
Выходными днями будут: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 октября.
Также обычно предусмотрен и дополнительный выходной - 14 октября в День Защитника Украины, День украинского казачества.
Но из-за военного положение дополнительные выходные были отменены в Украине начиная от праздника 8-го марта.
Такие нормативы заложены в статью 6 Закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". В частности закон приостанавливает действие статьи 73 Кодекса законов о труде, которая определяет праздничные и нерабочие дни.
15 августа Верховная Рада поддержала продление военного положения на 90 суток до 21 ноября 2022 года.
Ранее мы писали, какой будет погода в Украине зимой 2022.
Также читайте про график школьных каникул на 2022-2023 год.