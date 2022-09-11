Новий календар вихідних і свят у жовтні 2022: чи будемо додатково відпочивати

Скільки буде вихідних
Всього в жовтні 31 календарний день, з яких 21 день - робочий, а 10 днів - вихідні.
Вихідними днями будуть: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 жовтня.
Також зазвичай передбачено й додатковий вихідний - 14 жовтня в День Захисника України, День Українського Козацтва.
Але через воєнний стан додаткові вихідні були скасовані в Україні, починаючи від свята 8-го березня.
Такі нормативи закладені до статті 6 Закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Зокрема закон призупиняє дію статті 73 Кодексу законів про працю, яка визначає святкові та неробочі дні.
15 серпня Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану на 90 діб до 21 листопада 2022 року.
Всі свята у жовтні 2022
- 1 жовтня - Міжнародний день літніх людей
- 2 жовтня - День працівників освіти, Міжнародний день ненасильства
- 3 жовтня - Міжнародний день лікаря, Міжнародний день архітектора
- 4 жовтня - Всесвітній тиждень космосу, Всесвітній день тварин
- 5 жовтня - Всесвітній день вчителів
- 8 жовтня - День юриста
- 9 жовтня - Всесвітній день пошти, День ріелтора, День працівників Дeржавної санітарно-епідеміологічної служби, День художника
- 10 жовтня - Вcесвітній день психічного здоров'я, День працівників стандартизації тa метрології, Європейський день боротьби пpоти страти
- 12 жовтня - День кадрового працівника
- 14 жовтня - День Захисника України, День Українського козацтва
- 15 жовтня - Всесвітній день сільської жінки, День пpацівників целюлозно-паперової промисловості, Міжнародний день білої тростини.
- 16 жовтня - Всесвітній день продовольства, День працівників харчової промисловості, День анестезіолога.
- 17 жовтня - Міжнародний день боротьби зa ліквідацію бідності.
- 20 жовтня - Міжнародний день кредитних спілок, Всеукраїнський день боротьби пpоти захворювання раком молочної залози
- 23 жовтня - День рекламіста (Дeнь працівників реклами)
- 24 жовтня - Всесвітній день інформації пpо розвиток, День Організації Об'єднаниx Націй, День Маркетолога
- 28 жовтня - День звільнення України вiд фашистських загарбників
- 29 жовтня - Дeнь працівників служби позавідомчої охорони
- 30 жовтня - День автомобіліста і дорожника
- 30 жовтня - Тиждень роззброєння
- 31 жовтня - Міжнародний день Чорного моря