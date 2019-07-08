Новий вантаж 200: ліквідовані двоє бойовиків на Донбасі (фото)

Колаж (РБК-Україна)

Українські бійці ліквідували двох бойовиків на Донбасі

Двоє бойовиків-терористів були ліквідовані українською армією на Донбасі. Один з них - це Дмитро Зінченко, 4 липня терорист зустрів свою смерть внаслідок важкого поранення при попаданні міни в бойовій бліндаж в районі н.п. Василівка. Про це повідомив на своїй Facebok-сторінці Анатолій Штефан ("Штірліц").

Відомо, що 25 червня бойовика важко поранили.

Скріншот поста (facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz)

Також Анатолій Штефан повідомив ще про одну смерть терориста "ДНР" - Захаренко Романа з Макіївки.

Скріншот поста (facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz)

Фото: Бойовик Роман Захаренко (facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz)

Зазначимо, що вбитий Роман Захаренко був внесений у чорний список сайту "Миротворець".

Як раніше ми повідомляли, загибла в результаті обстрілу машини на Донбасі Ірина Шевченко відчувала, що вже не повернеться додому. Вона говорила, що це її остання ротація.

Читайте також, як на Донбасі силами Збройних сил України був ліквідований бойовик "ДНР" Ігор Сторожев Сергійович на прізвисько "Марік".