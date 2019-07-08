ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Новий вантаж 200: ліквідовані двоє бойовиків на Донбасі (фото)

STYLERВійна    08.07.2019 - 15:35
Новий вантаж 200: ліквідовані двоє бойовиків на Донбасі (фото)
Колаж (РБК-Україна)

Українські бійці ліквідували двох бойовиків на Донбасі

Двоє бойовиків-терористів були ліквідовані українською армією на Донбасі. Один з них - це Дмитро Зінченко, 4 липня терорист зустрів свою смерть внаслідок важкого поранення при попаданні міни в бойовій бліндаж в районі н.п. Василівка. Про це повідомив на своїй Facebok-сторінці Анатолій Штефан ("Штірліц").

Відомо, що 25 червня бойовика важко поранили.

Новий вантаж 200: ліквідовані двоє бойовиків на Донбасі (фото)Скріншот поста (facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz)

Також Анатолій Штефан повідомив ще про одну смерть терориста "ДНР" - Захаренко Романа з Макіївки.

Новий вантаж 200: ліквідовані двоє бойовиків на Донбасі (фото)Скріншот поста (facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz)

Новий вантаж 200: ліквідовані двоє бойовиків на Донбасі (фото)Фото: Бойовик Роман Захаренко (facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz)

Зазначимо, що вбитий Роман Захаренко був внесений у чорний список сайту "Миротворець".

Як раніше ми повідомляли, загибла в результаті обстрілу машини на Донбасі Ірина Шевченко відчувала, що вже не повернеться додому. Вона говорила, що це її остання ротація.

Читайте також, як на Донбасі силами Збройних сил України був ліквідований бойовик "ДНР" Ігор Сторожев Сергійович на прізвисько "Марік".

На Донбасі загинув український військовий, ще троє постраждали Під час обстрілів бойовики поранили мирного мешканця Донбасу
Новини України Донбасгруз
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся