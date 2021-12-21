Новый год со снегом и морозом? Синоптики дали свежий прогноз

Погода в Украине на Новый год вероятнее всего будет без сугробов снега и с небольшим морозом.
Какой будет синоптическая ситуация в стране на праздники - читайте ниже в материале Styler.
Так, по данным ресурса Gismeteo, накануне новогодней ночи нас ждет потепление, мокрый снег и дождь, который вероятно смоет часть снежного покрова, устроив "кашу" на дорогах и тротуарах.
А в ближайшие десять дней нас ждут настоящие качели. Среда-четверг 22-23 декабря будут очень морозными. В субботу на Рождество резко потеплеет, но с мокрым снегом, ветром.
Затем, в начале последней недели года, температура сильно снизится, будут снегопады. А 29-30 декабря вероятен мокрый снег, и небольшой "плюс".
31 декабря - 1 января ожидаются малоснежными и с небольшим "минусом".
Смотрите ниже прогноз погоды для Киева, Львова, Харькова, Одессы.
Скрин: Погода в Украине, прогноз на две недели (gismeteo.ua)
Ресурс Аccuweather дает схожий прогноз: "качели" до конца года и бесснежный Новый год с небольшим морозом.
Скрин: Погода в Киеве до Нового года (accuweather.com)
А вот сайт Meteoprog показывает довольно сильные морозы на праздничный уик-энд.
Скрин: Погода в Киеве до Нового года (meteoprog.com)
Ранее синоптики предупредили о том, что в Украине резко изменится погода.