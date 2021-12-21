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Новий рік зі снігом і морозом? Синоптики дали свіжий прогноз

Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні на Новий рік найімовірніше буде без заметів снігу і з невеликим морозом.

Якою буде синоптична ситуація в країні на свята - читайте нижче в матеріалі Styler.

Так, за даними ресурсу Gismeteo, напередодні новорічної ночі нас чекає потепління, мокрий сніг і дощ, який ймовірно змиє частину снігового покриву, влаштувавши "кашу" на дорогах і тротуарах.

А в найближчі десять днів нас чекають справжні гойдалки. Середа-четвер 22-23 грудня будуть дуже морозними. У суботу на Різдво різко потеплішає, але з мокрим снігом, вітром.

Потім, на початку останнього тижня року, температура сильно знизиться, будуть снігопади. А 29-30 грудня ймовірний мокрий сніг, і невеликий "плюс".

31 грудня - 1 січня очікуються малосніжними і з невеликим "мінусом".

Дивіться нижче прогноз погоди для Києва, Львова, Харкова, Одеси.

Скрін: Погода в Україні, прогноз на два тижні (gismeteo.ua)

Ресурс Аccuweather дає схожий прогноз: "гойдалки" до кінця року і безсніжний Новий рік з невеликим морозом.

Скрін: Погода в Києві до Нового року (accuweather.com)

А ось сайт Meteoprog показує досить сильні морози на святковий уїк-енд.

Скрін: Погода в Києві до Нового року (meteoprog.com)

Раніше синоптики попередили про те, що в Україні різко зміниться погода.

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Погода