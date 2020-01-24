Новый год Крысы: что должно быть на столе

Китайский Новый год празднуется на второе новолуние после зимнего солнцестояния, в этом году - с 24 на 25 января. По словам астрологов, перед празднованием Нового года по китайскому календарю необходимо сделать генеральную уборку.

При этом празднование китайского Нового года продлится до 30 января. В новогоднюю ночь на столе обязательно должны быть блюда из рыбы, потому что слово "рыба" в китайском языке созвучно со словом "избыток".

Жители Китая верят, что если они будут есть рыбу, то в новом году у них будет большой достаток. К праздничному столу также можно приготовить блюда из риса, а также китайские пельмени, рулеты, утку, курицу и свинину.

Стоит отметить, что все блюда имеют особое значение. Например, китайские клецки, которые жарят на воде, представляют собой символ исполнения желаний. Иногда в них кладут монетки, и кому они попадутся, того ждет успех.

Креветки символизируют счастье и здоровье, а высушенные устрицы – успех. Считается, что салат из сырой рыбы приносит удачу, морские водоросли – процветание.

При этом жители Китая в первый день нового года, стараются воздержаться от мясных блюд, потому что считается, что они могут спугнуть счастье. Дети поздравляют родителей с праздником, а те им дарят красные конверты с деньгами. Также все ходят друг к другу в гости и приносят мандарины.

Напомним, что астрологи назвали знаки Зодиака, которых в феврале ждет исполнение желаний. При этом они говорят о том, что последний месяц зимы несмотря на високосный год принесет много позитивных моментов разным знакам Зодиака.