Новый год 2022: яркие и милые поздравления в открытках, стихах и видео

Поздравления с Новым годом 2022 в открытках, стихах, прозе и видео

С Новым годом! Волшебства,

Смеха, радости, тепла,

Мира, счастья и достатка

И во всех делах порядка!

Пусть все темное, плохое

Старый год возьмет с собою.

Впредь лишь светлые мгновенья

Пусть подарят настроение!

Снег летит как белый пух,

Землю мягко устилая.

С Новым годом всей душой

И всем сердцем поздравляю!

Вам желаю жить легко,

Весело и интересно,

Чтобы складывалось все

И всегда у вас чудесно.

***

Поздравляю всех с 2022 годом. Это приятный повод полностью изменить свою жизнь, исправить ошибки и войти в новый период счастливыми и позитивными! Спасибо за прошлый год, что мы провели вместе! Надеюсь, что наши воспоминания с 2022-го будут еще ярче.

***

***

Пусть отзовется искоркой тепла,

Этот праздник славный в сердце каждом,

Так, чтоб душа от счастья расцвела,

И чтобы сказкой стала жизнь однажды!

Он воплотит заветные мечты,

Самые прекрасные и смелые надежды,

И в мире станет больше доброты.

В этот праздник зимний, белоснежный!

***

Тигр пусть в предстоящий год

Обанкротит банк невзгод.

Разорит печаль и боли,

Держит горести в неволе.

Цены держит пусть в узде,

Наглость тоже кое-где.

На коротком поводке,

Плюс же на сухом пайке,

Держит все-все невзгоды,

Результаты непогоды.

Счастье, радость пусть резвятся,

Акции пусть веселятся.

Крепкое здоровье пусть

Знает четко наизусть,

Что ему-то на весь свет

Можно закатить банкет!

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Пускай сильный, смелый и могучий Тигр принесет крепкого здоровья, выносливости, сил, денег и страстной любви! Пусть каждый день этого года будет наполнен любовью, добром и позитивными эмоциями!

***

Новый год - это новые планы

И подарки, свершения, мечты.

Пусть наступит он: светлый и славный.

Будем счастливы в нем я и ты!

Новый год - это тайна, загадка,

В предвкушении благ эта ночь.

Пусть исполнятся все пожелания,

Будут счастливы все: сын и дочь.

С благодарностью в прошлое смотрим,

А с надеждою светлой вперед.

Пусть достаток несет и внимание

Приходящий с надеждами год!

***

***

Пусть символический Тигренок,

Тебе подкинет воз деньжонок.

Чтоб кофе по утрам - с везением,

Работа - с ярким настроением!

Гостей с любовью принимать,

И от забот не уставать!

Пусть предстоящий Новый год,

Успех и счастье принесет!

***

Пусть 2022 год будет таким же ярким, как вспышки новогодних фейерверков, таким же красивым, как украшенная новогодняя елка, таким же веселым, как сам Новый Год!

***

***

Полосатый и красивый

К нам приходит Новый год,

Он несет достаток, счастье,

Избавление от невзгод.

Пусть для вас он добрым будет,

Понапрасну не рычит,

Воплощение всех желаний

Черный Тигр посулит.

Жить желаю вам с ним дружно,

И печалей год не знать,

В общем, радоваться жизни,

Богатеть и процветать.

***

На елочке нашей смешные игрушки:

Смешные ежи и смешные лягушки,

Смешные медведи, смешные олени,

Смешные моржи и смешные тюлени.

Мы тоже немножко в масках смешны,

Смешными мы Деду Морозу нужны,

Чтоб радостно было, чтоб слышался смех,

Ведь праздник сегодня веселый у всех!

***

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Пусть исполняются мечты,

Улыбки засияют ярко!

Любви, здоровья, доброты

И замечательных подарков!

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С Новым 2022 годом! В год Тигра желаю вам мудрости, силы, смелости, любви, здоровья, независимости, креативности, гармонии, красоты и исполнения самых заветных желаний. Будьте яркими, веселыми, позитивными, богатыми, почаще улыбайтесь и наслаждайтесь жизнью. Пусть этот год запомнится самыми счастливыми моментами и незабываемыми встречами, классными знакомствами, хорошими новостями.

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Тигр пускай мечты исполнит,

Кошелек пустой наполнит,

Теплотой согреет дом,

Чтоб дела шли на подъем,

Трудностей чтоб не встречали,

Год весь жили-пировали,

Не болели, не старели

И успех во всем имели!

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